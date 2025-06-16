快訊

國安情勢簡報流程曝光...總統府：賴全程與會 4報告案題目出爐

印航波音787又出包！香港起飛「空中突遇技術問題」緊急返航

氣象署發布大雷雨警報 「2縣市」慎防冰雹、9級強陣風

闖沙崙海水浴場游泳 法籍男遭捲500公尺外海...溺水命危

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市消防局及淡水警方今天下午4時許接獲報案，淡水沙崙海水浴場有人溺水。消防及海巡派遣船艇前往救援，發現溺水的法國籍男子被海浪捲到500公尺外海。法籍男雖迅速被海巡人員救上船但已無呼吸心跳，將由救護車送醫急救，意外原因待查。

據了解，溺水的法籍男今天下午與19歲鍾姓女友人相約至沙崙海水浴場游泳，不料鍾女卻目擊法籍男被海浪捲走，隨即被捲至500公尺外海，鍾女立即報案，經消防局及海巡船艇搜救後半小時內將法籍男救上船，但法籍男已無呼吸心跳，將待船艇靠岸後送往醫院急救。

早年紅極一時的淡水沙崙海水浴場，因經營不善加上海域暗藏激流，數次發生溺水意外，於1990年關閉因而沒落。但還是有民眾時常闖入戲水，2012年因發生4死意外，新北市府公告沙崙海水浴場為禁止水域遊憩活動區域，不料卻又再度傳出溺水意外。

消防及海巡人員前往救援。記者黃子騰／翻攝
消防及海巡人員前往救援。記者黃子騰／翻攝
新北市消防局派遣船艇下水救援。記者黃子騰／翻攝
新北市消防局派遣船艇下水救援。記者黃子騰／翻攝

溺水 淡水 海水浴場 法國 新北

延伸閱讀

沙崙海水浴場驚傳溺水 男遭捲500公尺外海命危送醫

天熱太熱...台南男疑跳溪游泳消暑 下午尋獲遺體

枋寮漁港7學生溺水1罹難 海巡署籲善用「Go Ocean」掌握海象

屏東枋寮溺水意外 19歲男學生證實中山工商高一生

相關新聞

國1驚見風火輪！拖吊賓士輪胎噴飛 底盤狂磨地面噴火星

國道1號機場系統南向52公里處昨晚有民眾目睹一輛拖吊車後方托運一輛賓士車，但途中車輛左後輪不明原因噴飛，導致車底一路高速...

太熱了！新北高溫氣象署急發橙色燈號 淡水老農疑中暑送醫亡

受西南風沉降影響，中央氣象署發布高溫橙色燈號，新北市有36度高溫出現機率。新北市76歲蔡男今天下午被發現倒臥在淡水區公埔...

天熱太熱...台南男疑跳溪游泳消暑 下午尋獲遺體

台南市25歲張姓男子昨與友人在玉井區後堀溪戲水時，疑自己跳下水中失蹤。台南市消防局獲報派員搜索搶救，昨天沒找到人、今天持...

疑瓦斯漏氣...八里山區平房竄大量濃煙 屋主遭燒傷

新北市八里區大堀湖1間磚瓦平房，今天下午2時許突然竄出大量火舌及濃煙。新北市消防局獲報派遣大批人車前往灌救，消防人員到場...

指南客運司機暴打後方欣欣同行 北市公運處：譴責暴力

台北市景美街往木柵方向行駛6月14日晚間發生公車司機趁停等紅燈時，下車打後方公車司機，造成對方多處擦挫傷。北市公運處表示...

涉逃兵遭檢方起訴王大陸服役現況曝 北市社會局證實今請假

藝人王大陸等人因涉嫌逃避兵役，今遭新北地檢署起訴，而王日前被檢方約談後，也按規定入伍，目前正在台北市社會局服替代役，但據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。