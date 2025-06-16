闖沙崙海水浴場游泳 法籍男遭捲500公尺外海...溺水命危
新北市消防局及淡水警方今天下午4時許接獲報案，淡水沙崙海水浴場有人溺水。消防及海巡派遣船艇前往救援，發現溺水的法國籍男子被海浪捲到500公尺外海。法籍男雖迅速被海巡人員救上船但已無呼吸心跳，將由救護車送醫急救，意外原因待查。
據了解，溺水的法籍男今天下午與19歲鍾姓女友人相約至沙崙海水浴場游泳，不料鍾女卻目擊法籍男被海浪捲走，隨即被捲至500公尺外海，鍾女立即報案，經消防局及海巡船艇搜救後半小時內將法籍男救上船，但法籍男已無呼吸心跳，將待船艇靠岸後送往醫院急救。
早年紅極一時的淡水沙崙海水浴場，因經營不善加上海域暗藏激流，數次發生溺水意外，於1990年關閉因而沒落。但還是有民眾時常闖入戲水，2012年因發生4死意外，新北市府公告沙崙海水浴場為禁止水域遊憩活動區域，不料卻又再度傳出溺水意外。
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