台中青年無戶籍與父相依 外籍母多年前不告而別

台中市21歲青年沒有戶籍也未上學。青年母親為東南亞籍人士，生下孩子後，某天就不告而別，後來黃父自己帶孩子，聲稱不曉得如何報戶口，所以才沒報。

台中21歲青年沒有戶籍未就學，目前在安置中心。台中市社會局將協助辦理戶籍登記。警方今天上午前往黃男住處要拿取出生證明等資料，但因爸爸不在家撲空。

台中市第五警分局表示，昨天前往安置中心訪查青年、製作筆錄，該青年表示未遭父親傷害或凌虐，不提出任何告訴。黃父稱，青年是他和東南亞籍女子所生，但幾年後，女子卻突然不告而別，就此他獨自一人帶著孩子。

因孩子沒打預防針，憂心外出恐被感染而生病，才會提醒外面很危險，不要隨便亂跑，不過孩子是可以自由進出。因知識不高，不曉得如何幫孩子報戶口。

北屯區北京里長蘇乙青表示，青年的智力正常，說話有東南亞口音，青年說小時曾和媽媽一起住。

據了解，黃父以打零工維生，與青年住在出租套房內，日前因青年攀爬圍牆不慎破壞其他人物品，需要賠款近新台幣萬元，父親才將孩子趕出門，希望他可以學會自立，期間，青年也多次返家探視父親。