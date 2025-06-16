金馬澎首季救援79人！離島海域危險多 籲善用App避險

隨著暑期腳步逼近，金門、馬祖、澎湖等離島地區迎來大量觀光客，無論是跳島旅遊、沙灘戲水，或賞藍眼淚、花火節活動，各類海域休閒活動蓬勃展開。但海象瞬息萬變，稍有不慎即可能釀成危機。根據海巡署金馬澎分署統計，光是今年第一季，金馬澎三地就已發生32起海域救援案件，總計79人獲救，其中不少事故發生時，海象風險早已透過「Go Ocean海洋遊憩風險平台」亮出紅燈示警。

海巡單位指出，金馬澎地區夏季雖是海洋旅遊旺季，但也正值颱風生成頻繁、風浪變化劇烈的時節，像是澎湖花火節自5月起吸引大量遊客湧入觀賞煙火與參與沙灘活動；馬祖藍眼淚及燕鷗繁殖季也吸引出海遊賞的遊客；金門則因親子嘉年華與戰地風情成為親子旅遊首選。然而，海域活動看似輕鬆愜意，背後仍潛藏危機，稍一不慎即有溺水、失聯等意外風險。

為了強化離島救援量能，金馬澎分署已於各大海域熱點預置救生設備與搜救人力，並進行區域演練以提升應變效率。該分署提醒民眾，出海或岸際活動前，應先查詢氣象與海象資訊，善用由海洋委員會國家海洋研究院開發的「Go Ocean海洋遊憩風險平台」，透過綠、黃、橘、紅四色燈號，即時掌握風速、波浪、海流與潮汐等資訊，評估當下是否適宜從事海域活動。