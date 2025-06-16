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藝人涉假診斷逃兵役 醫師：應檢討身分核實機制

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

多名藝人涉嫌透過不實高血壓診斷逃避兵役遭起訴，檢警調查發現，會以憋氣影響血壓、找槍手代替量測自費附掛的24小時血壓機等方式騙得診斷證明。對此，醫師指出，憋氣僅能短暫影響血壓，不足以構成免役依據，問題關鍵在於就診過程未確實比對身分，且24小時血壓儀器帶回家後，可能被他人代為佩戴。

嘉基骨科小兒骨科主任陳俊和說，憋氣會引起腹腔壓力、心臟回血減少，只會短暫影響血壓數值，無法造成大幅變化至免役程度。他強調，醫療端問題在於身分確認機制鬆散，不是單靠數據能判斷。

他指出，一開始就可能找本身血壓高或有病的人代為就診，部分醫護人員不一定會比對健保卡相片與本人，加上健保卡照片可能是多年前拍攝，容易混淆。

他也提到，24小時血壓儀器是讓病患帶回家自行測量，若交由他人佩戴，醫院無從得知。他呼籲應檢討國家在核實就診者身分上的制度漏洞。

新北市政府兵役徵集科長吳麗玉表示，依現行流程會查驗雙證件，公所與醫院各核對一次，若皆落實SOP，應不易出錯，但若有槍手冒名冒測，「不知道他們是怎麼矇騙核對人員的？」

多名藝人涉嫌透過不實高血壓診斷逃避兵役遭起訴，檢警調查發現，會以憋氣影響血壓、找槍手代替量測自費附掛的24小時血壓機等方式騙得診斷證明。圖／新北市兵役徵集科提供
多名藝人涉嫌透過不實高血壓診斷逃避兵役遭起訴，檢警調查發現，會以憋氣影響血壓、找槍手代替量測自費附掛的24小時血壓機等方式騙得診斷證明。圖／新北市兵役徵集科提供

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