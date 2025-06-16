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指南客運司機暴打後方欣欣同行 北市公運處：譴責暴力

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

北市景美街往木柵方向行駛6月14日晚間發生公車司機趁停等紅燈時，下車打後方公車司機，造成對方多處擦挫傷。北市公運處表示，暴力打人行為屬實，將會嚴懲，同時也會詳查了解原因。

公運處業務稽查科長梁筠翎表示，從監視影像看來，彭姓指南客運駕駛打人行人認定是暴力行為，會嚴厲懲處之外，指南客運也會因應相關規定採取懲處。同時，也會詳查了解整起事件經過，了解駕駛失控原因。

梁筠翎強調，市府重申嚴厲譴責暴力的立場。

據了解，指南客運駕駛為50歲彭姓男子，沿著北市景美街往木柵方向行駛，而後方的欣欣客運51歲羅姓駕駛按了聲喇叭，彭不滿趁著停等紅燈時衝上車毆打羅姓駕駛，並且辱罵三字經，導致羅全身多處擦挫傷。

彭姓男子前晚駕駛指南客運公車經台北市景美街，與後方駕駛欣欣客運公車羅姓男子發生行車糾紛，彭進入羅車上毆打對方。記者李奕昕／翻攝
彭姓男子前晚駕駛指南客運公車經台北市景美街，與後方駕駛欣欣客運公車羅姓男子發生行車糾紛，彭進入羅車上毆打對方。記者李奕昕／翻攝
彭姓男子前晚駕駛指南客運公車經台北市景美街，與後方駕駛欣欣客運公車羅姓男子發生行車糾紛，彭進入羅車上毆打對方。記者李奕昕／翻攝
彭姓男子前晚駕駛指南客運公車經台北市景美街，與後方駕駛欣欣客運公車羅姓男子發生行車糾紛，彭進入羅車上毆打對方。記者李奕昕／翻攝

客運 失控 北市 公車

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