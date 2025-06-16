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國1驚見風火輪！拖吊賓士輪胎噴飛 底盤狂磨地面噴火星

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

國道1號機場系統南向52公里處昨晚有民眾目睹一輛拖吊車後方托運一輛賓士車，但途中車輛左後輪不明原因噴飛，導致車底一路高速拖行在國道路面，大量火星沿途狂竄，而該顆失蹤的輪胎疑似還砸中其他車輛，拖吊車駕駛卻渾然不知。對此國道警方調閱監視器追查，通知相關駕駛到案釐清。

有網友在社群平台貼出影片，昨晚8時30分許一輛拖吊車車斗載運1輛轎車、後方拖著另一輛賓士車，自國道2號桃園往大園方向高速行駛，然而拖吊車後方拖行的賓士車左後輪疑似掉落，駕駛渾然不知，導致車子底盤、輪框和地面一路摩擦，後方狂冒火星，讓原PO驚呼「高速公路上有風火輪！」

畫面曝光後引發網友議論，回應「完了這單貴了，高速公路刨鋪成本超高」、「還以為是中壇元帥上國道」、「這拖車司機也是個人物，都不看後照鏡」、「車主應該會很心痛」、「到目的地就剩半台車了」、「國道不是要全載嗎，可以用拖的？」

國道警方指出，昨晚8時30分許獲報國道1號南向52公里機場系統發生民眾駕駛小客車行經國道1號機場系統南往東向匝道時，突然遭飛出的輪胎砸中前車頭，經查同時段一輛拖吊車行經國道2號西向大竹路段時，後方載運的車輛輪胎疑似脫落冒出火花，案件發生的時間、地點疑似有所關聯性，警方正擴大調閱沿線監視器追查，並通知相關駕駛人到案釐清肇事經過。

警方呼籲，用路人車輛應定期保養注意車輛狀況，行車前務必檢查車輛，拖吊車載運車輛應牢固穩妥，並妥適檢查，避免有機件脫落而造成事故發生，危害自身及其他用路人安全。

國道1號機場系統昨晚一輛拖吊車後方托運一輛賓士車，途中車輛左後輪噴飛，疑似打中其他車輛車頭，但拖吊車駕駛渾然不知。記者周嘉茹／翻攝
國道1號機場系統昨晚一輛拖吊車後方托運一輛賓士車，途中車輛左後輪噴飛，疑似打中其他車輛車頭，但拖吊車駕駛渾然不知。記者周嘉茹／翻攝
國道1號機場系統昨晚一輛拖吊車後方托運一輛賓士車，途中車輛左後輪噴飛，疑似打中其他車輛車頭，但拖吊車駕駛渾然不知。記者周嘉茹／翻攝
國道1號機場系統昨晚一輛拖吊車後方托運一輛賓士車，途中車輛左後輪噴飛，疑似打中其他車輛車頭，但拖吊車駕駛渾然不知。記者周嘉茹／翻攝
國道1號機場系統昨晚一輛拖吊車後方托運一輛賓士車，途中車輛左後輪噴飛，導致車底一路高速拖行國道路面，狂冒火星。記者周嘉茹／翻攝
國道1號機場系統昨晚一輛拖吊車後方托運一輛賓士車，途中車輛左後輪噴飛，導致車底一路高速拖行國道路面，狂冒火星。記者周嘉茹／翻攝
國道1號機場系統昨晚一輛拖吊車後方托運一輛賓士車，途中車輛左後輪噴飛，導致車底一路高速拖行國道路面，狂冒火星。記者周嘉茹／翻攝
國道1號機場系統昨晚一輛拖吊車後方托運一輛賓士車，途中車輛左後輪噴飛，導致車底一路高速拖行國道路面，狂冒火星。記者周嘉茹／翻攝

高速公路 警察 桃園 國道

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