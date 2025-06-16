快訊

以色列為何開戰？以軍官曝伊朗「祕密計畫」：幾天內就可造15枚核彈

太熱了...新北高溫氣象署急發橙色燈號 淡水老農疑中暑送醫亡

台東飆39.2度！ 4縣市亮高溫燈號 恐逾36或38度

自小客車國道遭輪胎擊中 疑拖吊車載運不慎釀災

中央社／ 桃園16日電

國道公路警察局今天表示，有民眾15日晚間開車行經國道1號機場系統南往東向匝道時，遭飛出輪胎砸中車頭，不排除與另一部拖吊車載運的車輛輪胎疑似脫落有關，警方已通知到案說明。

國道公路警察局第一公路警察大隊分隊長陳柏安接受媒體聯訪表示，警方接獲通報，15日晚間8時30分許，在國道1號南向52公里機場系統南往東匝道內（機場系統交流道），劉姓駕駛（35歲）開著自小客車行經國道1號機場系統南往東向匝道時，突然遭到飛出的一顆輪胎砸中車頭，劉姓駕駛立即停車查看並通報警方。

陳柏安說，經過調查，同時段另有一部拖吊車行經國道2號西向大竹路段，其後方所載運的車輛輪胎疑似脫落，車輛在地上不停冒出火花，案件發生的時間、地點疑似有所關聯性，警方正擴大調閱沿線監視器追查，並通知相關駕駛人到案釐清肇事經過。

陳柏安呼籲用路人，車輛應定期保養注意車輛狀況，行車前務必檢查車輛狀況，拖吊車載運車輛應牢固穩妥，並妥適檢查，避免有機件脫落而造成事故發生，危害自身及其他用路人安全。

警察 國道

延伸閱讀

才發生重大空難 印度航空普吉島飛德里航班驚傳收炸彈威脅

限制計程車進入機場是雙輸政策 問題不會因拖延而消失

242乘客國籍曝光！印度航空墜機聲明回應 機場航班全面暫停起降

國道1號南向碰碰車！16起車禍釀38車碰撞 最慘一度回堵8公里

相關新聞

國1驚見風火輪！拖吊賓士輪胎噴飛 底盤狂磨地面噴火星

國道1號機場系統南向52公里處昨晚有民眾目睹一輛拖吊車後方托運一輛賓士車，但途中車輛左後輪不明原因噴飛，導致車底一路高速...

太熱了！新北高溫氣象署急發橙色燈號 淡水老農疑中暑送醫亡

受西南風沉降影響，中央氣象署發布高溫橙色燈號，新北市有36度高溫出現機率。新北市76歲蔡男今天下午被發現倒臥在淡水區公埔...

天熱太熱...台南男疑跳溪游泳消暑 下午尋獲遺體

台南市25歲張姓男子昨與友人在玉井區後堀溪戲水時，疑自己跳下水中失蹤。台南市消防局獲報派員搜索搶救，昨天沒找到人、今天持...

疑瓦斯漏氣...八里山區平房竄大量濃煙 屋主遭燒傷

新北市八里區大堀湖1間磚瓦平房，今天下午2時許突然竄出大量火舌及濃煙。新北市消防局獲報派遣大批人車前往灌救，消防人員到場...

指南客運司機暴打後方欣欣同行 北市公運處：譴責暴力

台北市景美街往木柵方向行駛6月14日晚間發生公車司機趁停等紅燈時，下車打後方公車司機，造成對方多處擦挫傷。北市公運處表示...

Go Ocean平台掌握海域狀況 保障夏季戲水安全

海巡署中部分署表示，暑期將至，民眾從事各類海上活動機率提升，可善用海委會國家海洋研究院研發之「Go Ocean」APP，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。