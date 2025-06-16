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Go Ocean平台掌握海域狀況 保障夏季戲水安全
海巡署中部分署表示，暑期將至，民眾從事各類海上活動機率提升，可善用海委會國家海洋研究院研發之「Go Ocean」APP，掌握即時海象資訊，確保海上活動安全。
中部分署表示，該分署轄內戲水熱區包含苗栗假日之森、高美濕地、大安濱海公園、東石漁港、三條崙海水浴場及台西夢幻沙灘等地，從事水域活動人數遽增，但海象變化快速，且有突發強浪與天氣驟變等隱藏風險，偶有意外傳出。
中部分署提醒民眾，從事水域遊憩活動前，可先查閱「Go Ocean海域遊憩風險資訊」平台，清楚掌握相關海域環境狀況，避開高風險時段與區域，確保生命安全。
中部分署指出，「Go Ocean」平台以簡明的綠、黃、橘、紅4色燈號顯示風險等級，提供全台主要海域即時資訊，民眾可線上隨時查詢，提前掌握海象變化，妥善規劃水域活動；該分署將於各活動熱點預置救生救難裝備及人力，民眾從事各項水域活動應穿著救生衣、結伴同行，注意自身安全，如遇緊急狀況，立即撥打118海巡報案專線，海巡人員將於第一時間投入救援。
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