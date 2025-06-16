太熱了！新北高溫氣象署急發橙色燈號 淡水老農疑中暑送醫亡
受西南風沉降影響，中央氣象署發布高溫橙色燈號，新北市有36度高溫出現機率。新北市76歲蔡男今天下午被發現倒臥在淡水區公埔子一處農地，救護人員發現蔡男疑似中暑已無呼吸心跳，立即將他緊急送醫，經急救仍宣告不治，意外原因仍待調查。
淡水分局今天下午1時許接獲消防局轉報，表示台電人員在新北市淡水區公埔子抄電錶時，發現76歲蔡男倒臥農地。救護人員獲報趕抵，發現蔡男已無呼吸心跳，立即將他送往淡水馬偕醫院，但經急救後仍宣告不治。
據了解，中央氣象署今天下午3時許發布橙色燈號，受西南風沉降影響天氣高溫炎熱，新北市有連續出現36度高溫的機率，呼籲民眾避免非必要的戶外活動、勞動及運動。這名76歲蔡男事發當時正在農地工作，疑因高溫中暑死亡，蔡男確切死因仍待相驗釐清。
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