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太熱了...新北高溫氣象署急發橙色燈號 淡水老農疑中暑送醫亡

太熱了！新北高溫氣象署急發橙色燈號 淡水老農疑中暑送醫亡

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

受西南風沉降影響，中央氣象署發布高溫橙色燈號，新北市有36度高溫出現機率。新北市76歲蔡男今天下午被發現倒臥在淡水區公埔子一處農地，救護人員發現蔡男疑似中暑已無呼吸心跳，立即將他緊急送醫，經急救仍宣告不治，意外原因仍待調查。

淡水分局今天下午1時許接獲消防局轉報，表示台電人員在新北市淡水區公埔子抄電錶時，發現76歲蔡男倒臥農地。救護人員獲報趕抵，發現蔡男已無呼吸心跳，立即將他送往淡水馬偕醫院，但經急救後仍宣告不治。

據了解，中央氣象署今天下午3時許發布橙色燈號，受西南風沉降影響天氣高溫炎熱，新北市有連續出現36度高溫的機率，呼籲民眾避免非必要的戶外活動、勞動及運動。這名76歲蔡男事發當時正在農地工作，疑因高溫中暑死亡，蔡男確切死因仍待相驗釐清。

蔡男疑似在農地工作時中暑送醫不治。記者黃子騰／翻攝
蔡男疑似在農地工作時中暑送醫不治。記者黃子騰／翻攝
蔡姓男子被發現倒臥農地失去呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治。記者黃子騰／翻攝
蔡姓男子被發現倒臥農地失去呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治。記者黃子騰／翻攝

高溫 農地 淡水 死亡 新北 中暑

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