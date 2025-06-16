聽新聞
0:00 / 0:00
指南客運司機車停路中 暴打欣欣同行10多拳！到案稱不滿被按喇叭
彭姓男子前晚在台北市駕駛指南客運公車，與後方駕駛欣欣客運公車羅姓男子發生行車糾紛，停車進入羅車上毆打對方，致全身多處擦挫傷。警方今受理羅報案後通知彭到案，彭坦承動手，稱不滿被按喇叭，警詢後將依傷害罪函送。
警方調查，前天晚間9時許，50歲彭姓男子駕駛指南客運660路線公車，沿北市景美街往木柵方向行駛，51歲羅姓男子駕駛欣欣客運251路線公車在後方按喇叭；彭停等紅燈時下車，進入羅車上毆打對方，並辱罵「三字經」粗話，至少毆打10多拳，致羅全身多處擦挫傷，羅請乘客報案，員警到場時雙方已離開。
羅今中午赴文山二警分局提告，表示朝前方一輛機車按喇叭示警，卻遭彭毆打；彭下午到案坦承動手，稱被按喇叭挑釁。警詢後將依傷害罪函送，並依道路交通管理處罰條例舉發違規臨時停車。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言