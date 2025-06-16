指南客運司機車停路中 暴打欣欣同行10多拳！到案稱不滿被按喇叭

彭姓男子前晚在台北市駕駛指南客運公車，與後方駕駛欣欣客運公車羅姓男子發生行車糾紛，停車進入羅車上毆打對方，致全身多處擦挫傷。警方今受理羅報案後通知彭到案，彭坦承動手，稱不滿被按喇叭，警詢後將依傷害罪函送。

警方調查，前天晚間9時許，50歲彭姓男子駕駛指南客運660路線公車，沿北市景美街往木柵方向行駛，51歲羅姓男子駕駛欣欣客運251路線公車在後方按喇叭；彭停等紅燈時下車，進入羅車上毆打對方，並辱罵「三字經」粗話，至少毆打10多拳，致羅全身多處擦挫傷，羅請乘客報案，員警到場時雙方已離開。