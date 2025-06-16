凌晨行駛新烏路突見黑影 新北男急煞失控撞電杆頭掛彩
新北市53歲崔男凌晨5時許駕駛箱型車行經新店區新烏路時，突見道路上有黑影竄出，崔男見狀緊急煞車導致車輛失控，猛烈撞擊路邊招牌及電線杆一度受困車內。救護人員發現崔男頭部撕裂傷、左手骨折，所幸無生命危險，確切車禍原因仍待釐清。
新店警方今天凌晨5時34分接獲報案，新店區新烏路二段有車禍事故。警方趕抵經了解，肇事的53歲崔姓男子駕駛箱型車沿新烏路二段往市區方向要返回安坑住家，行經該處時突然發現道路上疑似有黑影竄出，崔男煞車後車輛失控不慎撞擊路邊招牌及欄杆。
救護人員到場發現崔男意識清楚，但頭部撕裂傷、左手骨折，經酒測後確認並無酒駕，但警方查出崔男駕照目前被吊銷，將對他開出無照駕駛罰單，確切車禍原因仍待後續釐清。
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