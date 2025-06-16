台中逢甲大學樹倒原因 ISA國際樹藝師：災難早有徵兆
台中逢甲大學樹倒釀1死3傷，對樹倒原因眾說紛紜，包括雨勢過大、褐根病、缺乏修剪，但ISA國際樹藝師、森林城市協會理事長莊傑任直指，真正樹倒肇因是覆土導致根系腐爛，早已嚴重損害榕樹根系健康，災難其實早有徵兆。
他表示，這棵榕樹是64年前校方創校時種植，原為教學大樓前廣場的4棵老樹之一，根據歷史圖資比對，1993年大樓改建，新建築不僅擴大基礎面積，也壓縮了原有根域，疑似當時根系遭到截斷，對照現場照片，倒塌的榕樹主根已潰爛斷裂，整體根盤扁平、無力，早已失去支撐功能，僅靠次生根與氣根苦撐外觀。
除工程施工，近年校方在樹下改造，根部覆土高達30至40公分，根系需要呼吸，若覆土超過10公分，即可能造成缺氧、爛根，更何況覆土深度已遠超臨界值，長年壓力下根系健康早已惡化。
雪上加霜的是，倒塌處植滿需水量高的山蘇等蕨類植物，設有定時噴灌裝置，長期大量澆水使土壤長期潮濕，加速根部腐爛與病原入侵。
莊傑任說，有樹木專家稱倒樹原因為未適當修剪導致樹冠過重，形成頭重腳輕結構，但若頻繁「強剪」，反而造成樹木過度失血、影響光合作用與根系健康，最終導致更高倒樹風險。若社會大眾誤信「沒修剪等於會倒樹」，進而造成全台校園與公園的老樹被大肆斷頭強剪，反釀下一波潛在危機。
他強調，褐根病是樹倒結果而非主因，因為褐根病為真菌病害，常見於已受傷或死亡的根系，當根部長期缺氧、傷口裸露時，病原才會從脆弱點蔓延感染，從倒塌老樹葉色泛黃、葉量稀疏，可見根系衰退、營養供應不良的徵兆。
莊認為，從施工時未避開根域、花台過度覆土、景觀設施增加負擔，到水分管理失衡、修剪觀念錯誤，都是形成壓垮老樹原因。
莊呼籲，應從根本建立公共設施樹木保護設計規範，將根域空間、水氣管理、工程避讓等納入工程合約設計階段，避免將活著的老樹當成石雕裝飾對待，唯有從規畫端介入，才能讓百年老樹安穩與環境共存。
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