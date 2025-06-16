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影／「神秘光頭」熟練急救昏迷男 新竹消防尋人…本人現身了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

新竹新埔上周五有民眾打桌球時突倒地OHCA，經醫生球友及熱心民眾急救，消防員接手後挽回一命。而該名近乎光頭的民眾CPR動作俐落，壓胸節奏準得像節拍器，救人超熟練，讓當地消防分隊貼文尋人；經確認，民眾是消防特考班學員江淳誌，他今現身得知患者有救回很開心，因他的救護可能協助撐起了一個家庭。

新竹新埔分隊13日獲報，一名51歲男子打完桌球在旁休息突倒地OHCA，立刻調派救護人車馳援，到場已有民眾CPR，經了解一人為患者同團球友醫師陳逸鴻，另一人則頂著近乎光頭的大平頭，經消防員接手電擊、給氧等後恢復心跳送醫。

該分隊隔天在臉書貼文指出，該名近乎光頭的不知名熱心民眾熟練的CPR及專業BVM給氧，壓胸節奏準得像節拍器，動作俐落、表情冷靜，爭取更多救護處置空間，且是透過「聽見AED」通知自行前往救人讓隊員直呼超帥，並上網尋人。

而後才確認接獲「聽見AED」任務指示前往救人的神祕光頭男，是消防特考班學員江淳誌，他目前正在南投竹山消防署訓練中心受訓，今更現身受訪，而他得知該名患者最後成功被救回，他開心直呼「不是救回一命，而是撐起一個家庭」。

消防特考班學員江淳誌說，他有下載「聽見AED」APP，一接到任務指示，因人在附近就立刻前往，其實與救護人員是同時到場，當時患者已有球友為他CPR，隨後他接手協助處置，而他之前就是義消，也有消防夢，因此報考成為準消防員。

消防署訓練中心特考班隊長張琦雯表示，成為正式消防員前要到該中心接受1年訓練接受火場、化學災害、繩索救助、救護課程等，並要通過初級、中級救護員，隊部很開心學員受到專業訓練後，能帶著熱忱學以致用，未來將能幫助更多的人。

新竹新埔有民眾OHCA，熱心民眾協助CPR動作俐落，壓胸節奏準得像節拍器，救人超熟練，讓當地消防分隊貼文尋人。圖／取自「新埔消防分隊」臉書專頁
新竹新埔有民眾OHCA，熱心民眾協助CPR動作俐落，壓胸節奏準得像節拍器，救人超熟練，讓當地消防分隊貼文尋人。圖／取自「新埔消防分隊」臉書專頁
新竹新埔有民眾OHCA，熱心民眾協助CPR動作俐落，救人超熟練，當地消防分隊貼文尋人，經確認是消防特考班學員江淳誌，今現身受訪。圖／民眾提供
新竹新埔有民眾OHCA，熱心民眾協助CPR動作俐落，救人超熟練，當地消防分隊貼文尋人，經確認是消防特考班學員江淳誌，今現身受訪。圖／民眾提供

消防員 新竹 患者 CPR

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