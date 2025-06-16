龜山交通大執法 警察節遇酒駕再逮非法移工槓上開花

桃園市龜山警分局自6月15日起啟動為期78天的「交通大執法」，針對五大重點違規項目加強查緝。執法首日警方攔查一輛可疑車輛，發現駕駛酒駕並依規定告發，結果進一步發現車內2名乘客分別為一名失聯移工與一名逾期居留者，立即通報移民署處理，執法首日「槓上開花」。

龜山警方指出，交通大執法行動首日清晨，大埔派出所員警於龜山區文桃路與樂善一路口攔查一輛形跡可疑汽車，駕駛酒氣濃厚，經酒測確認超標，當場依法告發酒後駕車罰單。

結果警方進一步盤查車內乘客，發現兩名越南籍移工身份可疑，經查分別為一名失聯移工與一名逾期居留者，立即通報移民署處理。警方強調，執法首日便接連查獲酒駕與非法移工案件，突顯此次勤務的高效成果，猶如「執法槓上開花」，格外具有指標意義，也展現警方打擊不法的堅定決心。

龜山警分局指出，自6月15日至8月31日將強化取締包括酒後駕車、闖紅燈、嚴重超速、不禮讓行人及行人違規等行為，藉由強力執法與教育宣導雙管齊下，降低交通事故發生率，確保用路人安全，呼籲市民朋友務必遵守交通法規，避免憾事發生。

分局長張鶴瓊表示，在市民配合與警方努力下，龜山地區今年交通事故總量已有顯著下降，與去年同期相比，各類事故均呈現減少趨勢，其中A1類（死亡）事故減少6件，降幅達56%，龜山警分局將持續強化執法能量，守護市民的行車安全與生命財產。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康