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台中21歲男沒報戶口 警找到涉案父親：當時不知怎處理

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台中青年沒戶籍其父接受訊問 里長提醒：應先做親子鑑定

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中一名21歲年輕人沒報戶口變成黑戶，警方昨晚初步訊問他的父親，但據最初發現他的北京里長蘇乙青認為，目前仍存在許多疑點，例如青年的母親何在，他和所謂的父親有做親子鑑定嗎，是否是代養的？否則警方偵訊怎能算數？

蘇乙青說，他為這名年輕人成立的「再生父母」群組，就有許多人提出這樣的質疑，希望能真正了解這名年輕人的身世，因為仍有太多疑問。如果沒有弄清身世，將來要報戶口，是否一樣遇到問題，影響了這名年輕人的權益。

他說，希望警方進一步查出年輕人的母親是誰，目前所謂年輕人的父親又是怎麼說的？蘇乙青說，這也是社會大眾的疑問。

據媒體報導，黃父是昨晚初步接受訊問，沒有報戶口原因是「不曉得怎麼處理」並否認限制孩子行動，僅是說因為沒打預防針、沒報戶口，要兒子減少外出。警方初步認定無違法事由，沒有移送必要。

台中一名21歲年輕人沒報戶口變成黑戶。圖／蘇乙青提供
台中一名21歲年輕人沒報戶口變成黑戶。圖／蘇乙青提供

母親 年輕人 北京

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