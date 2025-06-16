高雄瘋狂男仿「鐵達尼」張開雙臂姿勢騎車 罰單數不完

高市一名男子昨傍晚騎機車經過苓雅、鼓山及鹽埕區等地，不僅未戴安全帽飆車、鑽車陣，還以仿「鐵達尼號」男女主角經典招牌動作張開雙臂迎風的姿勢，用雙腳騎車，險象環生；過程被不少網友拍下PO網，網友笑「在高雄每天都遇到神奇的人」，因違規行為跨越多區，讓警方算罰單就耗費一番工夫。

網路社群Threads昨晚有網友yuan._.920917貼出一則影片，貼文以「在高雄每一天都可以遇到神奇的人」，影片中只見一名身穿牛仔衣褲的男子站立騎車，行駛在接近雙黃線的路中央，不時伸展雙臂，用腳騎車。

影片貼出後，有不少網友也貼出拍下男子沿途放手騎機車飆車、未禮讓行人的瘋狂行徑；有網友回應指出「超好笑，今天在哈瑪星附近有遇到他，整路給我連按喇叭、站著騎車還沒帶安全帽」、「今天在渡輪站那邊差點被他撞飛」、「跟我看到的是同一個人欸，晚上8點左右在雄女那裡看到他這樣騎車闖紅燈他也太有毅力了，可以騎這麼久」。

有網友對於男子的騎車張開雙手的姿勢畫面酸「鐵達尼號，後面少一個人」、「當鐵達尼在開喔」、「感覺下一秒要變成鋼鐵人」。

也有網友批評「要甩帥不會找空曠地方」；有網友則指出，「這要是有個萬一，下半身重要部位不保」、「想看他犁田」、「不知道高雄這麼好玩」。

由於男子瘋狂行徑橫跨高雄市苓雅、鼓山及鹽埕區，最後交由交通大隊進行統計，總計男子沿途違規行為，分別有跨越雙黃線2次、闖紅燈1次、未戴安全帽4次、危險駕車4次等行為。

交大指出，將分別依道路交通管理處罰條例處罰第45條1項3款「不依規定駛入來車道」處600至1800元；第53條1項「汽車駕駛人行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者」，處1800至5400元；第31條1項6款「機車駕駛人未依規定戴安全帽者」，處500元罰鍰；第43條1項1款「汽車駕駛人在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車」，處6000元至3萬6000元罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月，總計最高可處罰15萬5000元。