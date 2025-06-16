影／遊覽車底漏油害騎士摔傷 台中大雅警方最高罰3600元

一輛遊覽車今天早上行經台中市大雅區中清路時，車底漏油造成路面灑滿油漬，有路人發現告訴駕駛，遊覽車停路邊通報警方，一名騎士騎車經過摔傷，警方將再追查是否還有其他被害人摔傷，並依道路交通管理處罰條例，最高罰駕駛3600元。

台中市大雅分局表示，今天早上7時53分許，在台中市大雅區中清路三段與雅潭路口前發生車禍，62歲郭姓男子開遊覽車沿中清路三段往西屯方向行駛，左轉進入雅潭路行駛，路人發現該車底部有滲漏疑似機油情形，立即提醒郭男。

他接到通知後立即將車停靠路旁並通知大雅分局員警到場處理，並疏導交通，而19歲葉姓男子剛好騎機車沿大雅區中清路三段行駛，在雅潭路口待轉區停等，起步往潭子方向騎外車道，因郭男車輛所逸漏地上油漬致自摔成傷，機車左側車身受損。

員警到場處置，經檢測二名駕駛無酒精反應，葉男左腳受傷，經送醫後均無大礙，詳細肇事原因待交通大隊分析研判。