影／遊覽車底漏油害騎士摔傷 台中大雅警方最高罰3600元
一輛遊覽車今天早上行經台中市大雅區中清路時，車底漏油造成路面灑滿油漬，有路人發現告訴駕駛，遊覽車停路邊通報警方，一名騎士騎車經過摔傷，警方將再追查是否還有其他被害人摔傷，並依道路交通管理處罰條例，最高罰駕駛3600元。
台中市大雅分局表示，今天早上7時53分許，在台中市大雅區中清路三段與雅潭路口前發生車禍，62歲郭姓男子開遊覽車沿中清路三段往西屯方向行駛，左轉進入雅潭路行駛，路人發現該車底部有滲漏疑似機油情形，立即提醒郭男。
他接到通知後立即將車停靠路旁並通知大雅分局員警到場處理，並疏導交通，而19歲葉姓男子剛好騎機車沿大雅區中清路三段行駛，在雅潭路口待轉區停等，起步往潭子方向騎外車道，因郭男車輛所逸漏地上油漬致自摔成傷，機車左側車身受損。
員警到場處置，經檢測二名駕駛無酒精反應，葉男左腳受傷，經送醫後均無大礙，詳細肇事原因待交通大隊分析研判。
警方也通知環保局人員到場鋪設木屑，員警從旁協助疏導現場交通，清除路面油漬避免再生事故，警方表示，針對漏油車害騎士摔倒部分，警方將依道路交通管理處罰條例第20條處汽車所有人最高3600元以下罰鍰；大雅分局呼籲，駕駛車輛上路，務必事先檢查車輛狀況，以維護交通安全。
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