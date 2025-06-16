快訊

妻子懷孕生子拒行房 退役士官狼爪竟伸向國一小姨子

現實版007的上司！英國軍情六處首任女處長「C夫人」上任

台中21歲男沒報戶口 警找到涉案父親：當時不知怎處理

花蓮18歲男無照騎機車自撞 送醫傷重不治

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮18歲李姓男子剛從花蓮某高中畢業，昨天無照騎機車沿193縣道向北行駛，行經縣道91.5公里處時，突然自撞電桿、再撞上路樹，當場失去生命跡象，警消到場將他送醫急救，仍傷重不治，詳細車禍原因由警方調查釐清。

警方調查，昨天上午7時許，李姓男子騎乘普通重型機車，沿著193縣道南往北行駛，行經91.5公里時，疑似因疲勞駕駛，不慎自撞路旁電桿，再衝撞上一旁的路樹，疑撞擊力道大，李男倒地不起。

警消接獲民眾報案，立即趕往現場救援，到場發現李姓男子已無呼吸心跳，救護人員現場實施心肺復甦術等初步急救，並緊急送往玉里慈濟醫院救治，卻因李男身體多處重傷，醫院急救無效，宣告不治。

花蓮玉里警分局檢測，李姓男子經醫院抽血酒測值為0，但沒有合格駕照；由於該車禍路段沒有裝設監視器，詳細車禍原因待警方調查。

玉里警分局表示，將強化轄內重要道路巡邏，並透過臉書與地方社群，持續宣導道路安全與避免疲勞駕駛的重要性。另將增加取締與攔檢頻率，針對無照駕車、超速與酒後駕車等重大違法行為，落實執法，以降低事故發生，確保用路人生命與財產安全。

花蓮18歲李姓男子昨天無照騎機車沿193縣道向北行駛，行經縣道91.5公里處時，突然自撞電桿、再撞上路樹，送醫傷重不治。圖／民眾提供
花蓮18歲李姓男子昨天無照騎機車沿193縣道向北行駛，行經縣道91.5公里處時，突然自撞電桿、再撞上路樹，送醫傷重不治。圖／民眾提供

車禍 花蓮 自撞

延伸閱讀

花蓮男剛高中畢業無照騎車 自撞傷重不治

花蓮403震後1年馥邑京華未拆…監委質疑縣府甩鍋 災民還原事實

罷團花蓮縣府前遊行邀民眾投票 藍營黨團表達嚴正譴責

睡夢中驚醒！花蓮5:07發生規模4.2地震 最大震度4級

相關新聞

台中21歲男沒報戶口 警找到涉案父親：當時不知怎處理

台中市一名21歲男子出生後家人未報戶口成黑戶，經當地里長關心後曝光，市長盧秀燕指示警方介入，第五警分局表示昨天已找到男子...

台中青年沒戶籍其父接受訊問 里長提醒：應先做親子鑑定

台中一名21歲年輕人沒報戶口變成黑戶，警方昨晚初步訊問他的父親，但據最初發現他的北京里長蘇乙青認為，目前仍存在許多疑點，...

高雄瘋狂男仿「鐵達尼」張開雙臂姿勢騎車 罰單數不完

高市一名男子昨傍晚騎機車經過苓雅、鼓山及鹽埕區等地，不僅未戴安全帽飆車、鑽車陣，還以仿「鐵達尼號」男女主角經典招牌動作張...

大雨與地震釀土石鬆動…蘇花公路驚傳落石砸2車 引擎蓋凹陷

最近天氣多雨不穩定，加上地震頻傳，造成山區邊坡土石鬆動。蘇花公路116公里傳出落石砸車意外，車頭引擎蓋凹陷，落石滾落後被...

逢甲大學校樹壓死碩一生 專家：根基部有類褐根菌的網狀格紋

逢甲大學校樹13日倒塌，吳姓研究生被壓中，傷重不治，檢方今與林業所4名樹木專家回現場勘查，林業所副所長吳孟玲說，根基部看...

影／「神秘光頭」熟練急救昏迷男 新竹消防尋人…本人現身了

新竹新埔上周五有民眾打桌球時突倒地OHCA，經醫生球友及熱心民眾急救，消防員接手後挽回一命。而該名近乎光頭的民眾CPR動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。