花蓮18歲男無照騎機車自撞 送醫傷重不治
花蓮18歲李姓男子剛從花蓮某高中畢業，昨天無照騎機車沿193縣道向北行駛，行經縣道91.5公里處時，突然自撞電桿、再撞上路樹，當場失去生命跡象，警消到場將他送醫急救，仍傷重不治，詳細車禍原因由警方調查釐清。
警方調查，昨天上午7時許，李姓男子騎乘普通重型機車，沿著193縣道南往北行駛，行經91.5公里時，疑似因疲勞駕駛，不慎自撞路旁電桿，再衝撞上一旁的路樹，疑撞擊力道大，李男倒地不起。
警消接獲民眾報案，立即趕往現場救援，到場發現李姓男子已無呼吸心跳，救護人員現場實施心肺復甦術等初步急救，並緊急送往玉里慈濟醫院救治，卻因李男身體多處重傷，醫院急救無效，宣告不治。
花蓮玉里警分局檢測，李姓男子經醫院抽血酒測值為0，但沒有合格駕照；由於該車禍路段沒有裝設監視器，詳細車禍原因待警方調查。
玉里警分局表示，將強化轄內重要道路巡邏，並透過臉書與地方社群，持續宣導道路安全與避免疲勞駕駛的重要性。另將增加取締與攔檢頻率，針對無照駕車、超速與酒後駕車等重大違法行為，落實執法，以降低事故發生，確保用路人生命與財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言