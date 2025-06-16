花蓮18歲男無照騎機車自撞 送醫傷重不治

花蓮18歲李姓男子剛從花蓮某高中畢業，昨天無照騎機車沿193縣道向北行駛，行經縣道91.5公里處時，突然自撞電桿、再撞上路樹，當場失去生命跡象，警消到場將他送醫急救，仍傷重不治，詳細車禍原因由警方調查釐清。

警方調查，昨天上午7時許，李姓男子騎乘普通重型機車，沿著193縣道南往北行駛，行經91.5公里時，疑似因疲勞駕駛，不慎自撞路旁電桿，再衝撞上一旁的路樹，疑撞擊力道大，李男倒地不起。

警消接獲民眾報案，立即趕往現場救援，到場發現李姓男子已無呼吸心跳，救護人員現場實施心肺復甦術等初步急救，並緊急送往玉里慈濟醫院救治，卻因李男身體多處重傷，醫院急救無效，宣告不治。

花蓮玉里警分局檢測，李姓男子經醫院抽血酒測值為0，但沒有合格駕照；由於該車禍路段沒有裝設監視器，詳細車禍原因待警方調查。