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台中21歲男沒報戶口 警找到涉案父親：當時不知怎處理

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台中21歲男沒報戶口 警找到涉案父親：當時不知怎處理

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名21歲男子出生後家人未報戶口成黑戶，經當地里長關心後曝光，市長盧秀燕指示警方介入，第五警分局表示昨天已找到男子父親詢問，初判無違法事由，由社政單位後續查處，男子父親也說，當時不知怎處理，才沒報戶口。

第五警分局表示，此案昨天已前往安置中心訪查青年，製作筆錄，該青年表示未遭其父傷害或凌虐，不提出任何告訴，另其父親在昨晚6許至北屯所說明完成調查筆錄。

五分局表示，此案警方已主動介入調查，將持續訪查，以利釐清事實真相，至於該名少年未依規定辦理戶籍登記部分，由戶政單位依法處理。

警方昨晚前往男子父親住處時，男子父親在家，男子父親打零工為生，經濟狀況不佳，父子二人同住，因男子父親認為兒子已21歲，才把兒子趕出家門。

台中市一名21歲青年流落街頭、靠撿回收物為生，北屯區北京里長蘇乙青發現他未曾就學、沒身分證，宛如「幽靈人口」。社會局長廖靜芝表示，青年父親前幾天拒接電話，很高興已聯繫到父親，願意處理青年設籍，中市府也將跨局處協助後續就學、就業。

台中市一名21歲年輕人流落街頭、撿回收物為生，且從未就學且沒有身分證。圖／蘇乙青提供
台中市一名21歲年輕人流落街頭、撿回收物為生，且從未就學且沒有身分證。圖／蘇乙青提供

青年 身分證 社會局 幽靈 台中市

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