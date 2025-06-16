枋寮漁港7學生溺水1罹難 海巡署籲善用「Go Ocean」掌握海象

屏東縣枋寮漁港紅燈塔海域昨有7名學生戲水時溺水，海巡署派巡防艇救起6人，1人罹難。夏季來臨，戲水、浮潛、立式划槳等海域活動增加，海巡署呼籲善用海委會國家海洋研究院研發的「Go Ocean」App，掌握海象資訊與風險預警燈號，確保安全。

海巡署表示，海象變化迅速，離岸流、突發強浪與天氣驟變等隱藏風險，從事海域或岸際遊憩活動前，先查閱「Go Ocean海域遊憩風險資訊」平台，平台整合跨部門、跨平台的海象、風速、波浪、海流等數據，運用危險燈號警示，讓民眾清楚掌握遊憩海域環境狀況，避開高風險時段與區域。

上月24日基隆海洋大學31名師生在北部海域進行獨木舟訓練，突遇驟變天候與強浪，多人翻覆落海，全數獲救；上月30日端午連假首日，新北市貢寮海域3名外籍遊客遭浪捲入海中，1人失蹤。兩起案件發生時，Go Ocean均已發布紅燈警示，提醒民眾不適合從事海域活動。