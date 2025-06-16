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枋寮漁港7學生溺水1罹難 海巡署籲善用「Go Ocean」掌握海象

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

屏東縣枋寮漁港紅燈塔海域昨有7名學生戲水時溺水，海巡署派巡防艇救起6人，1人罹難。夏季來臨，戲水、浮潛、立式划槳等海域活動增加，海巡署呼籲善用海委會國家海洋研究院研發的「Go Ocean」App，掌握海象資訊與風險預警燈號，確保安全。

海巡署表示，海象變化迅速，離岸流、突發強浪與天氣驟變等隱藏風險，從事海域或岸際遊憩活動前，先查閱「Go Ocean海域遊憩風險資訊」平台，平台整合跨部門、跨平台的海象、風速、波浪、海流等數據，運用危險燈號警示，讓民眾清楚掌握遊憩海域環境狀況，避開高風險時段與區域。

上月24日基隆海洋大學31名師生在北部海域進行獨木舟訓練，突遇驟變天候與強浪，多人翻覆落海，全數獲救；上月30日端午連假首日，新北市貢寮海域3名外籍遊客遭浪捲入海中，1人失蹤。兩起案件發生時，Go Ocean均已發布紅燈警示，提醒民眾不適合從事海域活動。

海巡署表示，Go Ocean以綠、黃、橘、紅4色燈號顯示風險等級，提供全台主要海域即時資訊，民眾可線上查詢掌握天候與海象變化，妥善規劃海域活動，應穿著救生衣、結伴同行，如遇緊急狀況，撥打118報案。

夏季來臨，戲水、浮潛、立式划槳等海域活動增加，海巡署呼籲善用「Go Ocean」App掌握海象資訊。圖／海巡署提供
夏季來臨，戲水、浮潛、立式划槳等海域活動增加，海巡署呼籲善用「Go Ocean」App掌握海象資訊。圖／海巡署提供
夏季來臨，戲水、浮潛、立式划槳等海域活動增加，海巡署呼籲善用「Go Ocean」App掌握海象資訊。圖／海巡署提供
夏季來臨，戲水、浮潛、立式划槳等海域活動增加，海巡署呼籲善用「Go Ocean」App掌握海象資訊。圖／海巡署提供
夏季來臨，戲水、浮潛、立式划槳等海域活動增加，海巡署呼籲善用「Go Ocean」App掌握海象資訊。圖／海巡署提供
夏季來臨，戲水、浮潛、立式划槳等海域活動增加，海巡署呼籲善用「Go Ocean」App掌握海象資訊。圖／海巡署提供
夏季來臨，戲水、浮潛、立式划槳等海域活動增加，海巡署呼籲善用「Go Ocean」App掌握海象資訊。圖／海巡署提供
夏季來臨，戲水、浮潛、立式划槳等海域活動增加，海巡署呼籲善用「Go Ocean」App掌握海象資訊。圖／海巡署提供

風險 海象 海巡署

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