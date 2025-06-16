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大雨與地震釀土石鬆動…蘇花公路驚傳落石砸2車 引擎蓋凹陷
最近天氣多雨不穩定，加上地震頻傳，造成山區邊坡土石鬆動。蘇花公路116公里傳出落石砸車意外，車頭引擎蓋凹陷，落石滾落後被後方一輛轎車輾過，又引發後車的輪胎爆胎，警方呼籲用路人沒事不要進出山區，若行經山區道路也要特別小心。
事發昨天下午1時許，剛好是周日車流量較多，警方獲報位於蘇花公路南澳鄉台9線116公里，有落石擊中車輛；經調查，42歲林姓男子駕駛自小客車，由蘇澳鎮東澳往南澳鄉的方向行駛，行經時遭落石擊中引擎蓋大凹陷，差一點就砸到車內駕駛。
警方說，落石砸車後掉落路面，滾到後方，又被後方另一名69歲林姓男子駕駛的自小客車輾過，瞬間車輛爆胎。
警方表示，所幸這起意外事故造成2輛車受損，人沒有受傷，現場狀況約於半小時後排除，蘇澳分局呼籲用路人，近期山區天候不穩定，容易有落石或路樹倒塌，請用路人行經蘇花路廊山區路段時，務必開啟大燈、減速慢行，以利反應突發狀況。
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