大雨與地震釀土石鬆動…蘇花公路驚傳落石砸2車 引擎蓋凹陷

最近天氣多雨不穩定，加上地震頻傳，造成山區邊坡土石鬆動。蘇花公路116公里傳出落石砸車意外，車頭引擎蓋凹陷，落石滾落後被後方一輛轎車輾過，又引發後車的輪胎爆胎，警方呼籲用路人沒事不要進出山區，若行經山區道路也要特別小心。

事發昨天下午1時許，剛好是周日車流量較多，警方獲報位於蘇花公路南澳鄉台9線116公里，有落石擊中車輛；經調查，42歲林姓男子駕駛自小客車，由蘇澳鎮東澳往南澳鄉的方向行駛，行經時遭落石擊中引擎蓋大凹陷，差一點就砸到車內駕駛。

警方說，落石砸車後掉落路面，滾到後方，又被後方另一名69歲林姓男子駕駛的自小客車輾過，瞬間車輛爆胎。