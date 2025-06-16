快訊

妻子懷孕生子拒行房 退役士官狼爪竟伸向國一小姨子

現實版007的上司！英國軍情六處首任女處長「C夫人」上任

台中21歲男沒報戶口 警找到涉案父親：當時不知怎處理

聽新聞
0:00 / 0:00

73歲翁駕駛20多年賓士車 車輛突起火全面燃燒波及旁車

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

73歲石姓老翁今天清晨6時許駕駛20多年的賓士轎車行經台南市東區東平路時，車輛於行進中引擎突然冒出火光，隨後瀰漫刺鼻濃煙；石趕緊跳下車通報警消，消防趕到時，車輛已全面燃燒，並波及路邊停車收費柱與另輛汽車，所幸沒有造成人員傷亡。

台南市消防局指出，今天清晨6時51分接獲報案，有車輛於行駛中起火燃燒，消防局出動2車、4人趕往救援，7時1分抵達，出水灌救，於7時8分撲滅火勢；當時車輛已全燒毀並波及停放路邊小客車以及停車收費柱，因有財損，詳細起火原因將由火調人員調查釐清。

轄區第一警分局莊敬派出所警員蔡宇杰、曹建偉當時正執行巡邏勤務時，在經過中華東路一段與平實五路口時，突見遠處竄出濃煙，前往瞭解狀況；警方眼見火光沖天，也從巡邏車中取出滅火器協助撲滅，曹建偉同步進行交通指揮與安全警戒，引導後方來車減速慢行。

據了解，石姓駕駛並沒有受傷，其駕駛的賓士車輛已有20年車齡，日前才完成保養，沒想到今天清晨出門，由東區中華東路往北方向行駛到東平路口的平實重劃區附近時，突然冒出煙霧，引擎隨即突發起火，情急之下緊急將車輛停靠路邊並迅速下車，接著車輛陷入火海。

警方調查，因火勢燃燒激烈，石的車輛已遭焚毀報廢，一旁停放的另一部車輛後車門及台南市政府設置的智慧停車感應柱，也因火勢造成部分損壞；石經警方協助滅火、說明後續處理流程後，感謝員警冷靜應變、果斷處置。

73歲石姓老翁今天清晨6時許駕駛20多年的賓士轎車行經台南市東區東平路時，車輛於行進中突然起火，火勢還波及路邊停車收費柱與另輛汽車。記者袁志豪／翻攝
73歲石姓老翁今天清晨6時許駕駛20多年的賓士轎車行經台南市東區東平路時，車輛於行進中突然起火，火勢還波及路邊停車收費柱與另輛汽車。記者袁志豪／翻攝
73歲石姓老翁今天清晨6時許駕駛20多年的賓士轎車行經台南市東區東平路時，車輛於行進中引擎突然冒出火光，隨後瀰漫刺鼻濃煙、全車燃燒。記者袁志豪／翻攝
73歲石姓老翁今天清晨6時許駕駛20多年的賓士轎車行經台南市東區東平路時，車輛於行進中引擎突然冒出火光，隨後瀰漫刺鼻濃煙、全車燃燒。記者袁志豪／翻攝
73歲石姓老翁今天清晨6時許駕駛20多年的賓士轎車行經台南市東區東平路時，車輛於行進中引擎突然冒出火光，隨後瀰漫刺鼻濃煙、全車燃燒。記者袁志豪／翻攝
73歲石姓老翁今天清晨6時許駕駛20多年的賓士轎車行經台南市東區東平路時，車輛於行進中引擎突然冒出火光，隨後瀰漫刺鼻濃煙、全車燃燒。記者袁志豪／翻攝
73歲石姓老翁今天清晨6時許駕駛20多年的賓士轎車行經台南市東區東平路時，車輛於行進中突然起火，火勢還波及路邊停車收費柱與另輛汽車。記者袁志豪／翻攝
73歲石姓老翁今天清晨6時許駕駛20多年的賓士轎車行經台南市東區東平路時，車輛於行進中突然起火，火勢還波及路邊停車收費柱與另輛汽車。記者袁志豪／翻攝
73歲石姓老翁今天清晨6時許駕駛20多年的賓士轎車行經台南市東區東平路時，車輛於行進中突然起火，火勢還波及路邊停車收費柱與另輛汽車。記者袁志豪／翻攝
73歲石姓老翁今天清晨6時許駕駛20多年的賓士轎車行經台南市東區東平路時，車輛於行進中突然起火，火勢還波及路邊停車收費柱與另輛汽車。記者袁志豪／翻攝
73歲石姓老翁今天清晨6時許駕駛20多年的賓士轎車行經台南市東區東平路時，車輛於行進中突然起火，火勢還波及路邊停車收費柱與另輛汽車。記者袁志豪／翻攝
73歲石姓老翁今天清晨6時許駕駛20多年的賓士轎車行經台南市東區東平路時，車輛於行進中突然起火，火勢還波及路邊停車收費柱與另輛汽車。記者袁志豪／翻攝

賓士 火燒車 台南

延伸閱讀

嘉縣番路鄉農會倉庫火警 濃煙衝天消防局灌救中

影／統一時代百貨前火燒車…濃煙蔓延捷運站 消防隊趕往灌救

賓士車惡意逼車後飆離自撞 網友嘲諷現世報

演員黑支又出事…妻開報廢賓士車還嗆警被開3罰單

相關新聞

台中21歲男沒報戶口 警找到涉案父親：當時不知怎處理

台中市一名21歲男子出生後家人未報戶口成黑戶，經當地里長關心後曝光，市長盧秀燕指示警方介入，第五警分局表示昨天已找到男子...

台中青年沒戶籍其父接受訊問 里長提醒：應先做親子鑑定

台中一名21歲年輕人沒報戶口變成黑戶，警方昨晚初步訊問他的父親，但據最初發現他的北京里長蘇乙青認為，目前仍存在許多疑點，...

高雄瘋狂男仿「鐵達尼」張開雙臂姿勢騎車 罰單數不完

高市一名男子昨傍晚騎機車經過苓雅、鼓山及鹽埕區等地，不僅未戴安全帽飆車、鑽車陣，還以仿「鐵達尼號」男女主角經典招牌動作張...

大雨與地震釀土石鬆動…蘇花公路驚傳落石砸2車 引擎蓋凹陷

最近天氣多雨不穩定，加上地震頻傳，造成山區邊坡土石鬆動。蘇花公路116公里傳出落石砸車意外，車頭引擎蓋凹陷，落石滾落後被...

逢甲大學校樹壓死碩一生 專家：根基部有類褐根菌的網狀格紋

逢甲大學校樹13日倒塌，吳姓研究生被壓中，傷重不治，檢方今與林業所4名樹木專家回現場勘查，林業所副所長吳孟玲說，根基部看...

影／「神秘光頭」熟練急救昏迷男 新竹消防尋人…本人現身了

新竹新埔上周五有民眾打桌球時突倒地OHCA，經醫生球友及熱心民眾急救，消防員接手後挽回一命。而該名近乎光頭的民眾CPR動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。