73歲翁駕駛20多年賓士車 車輛突起火全面燃燒波及旁車

73歲石姓老翁今天清晨6時許駕駛20多年的賓士轎車行經台南市東區東平路時，車輛於行進中引擎突然冒出火光，隨後瀰漫刺鼻濃煙；石趕緊跳下車通報警消，消防趕到時，車輛已全面燃燒，並波及路邊停車收費柱與另輛汽車，所幸沒有造成人員傷亡。

台南市消防局指出，今天清晨6時51分接獲報案，有車輛於行駛中起火燃燒，消防局出動2車、4人趕往救援，7時1分抵達，出水灌救，於7時8分撲滅火勢；當時車輛已全燒毀並波及停放路邊小客車以及停車收費柱，因有財損，詳細起火原因將由火調人員調查釐清。

轄區第一警分局莊敬派出所警員蔡宇杰、曹建偉當時正執行巡邏勤務時，在經過中華東路一段與平實五路口時，突見遠處竄出濃煙，前往瞭解狀況；警方眼見火光沖天，也從巡邏車中取出滅火器協助撲滅，曹建偉同步進行交通指揮與安全警戒，引導後方來車減速慢行。

據了解，石姓駕駛並沒有受傷，其駕駛的賓士車輛已有20年車齡，日前才完成保養，沒想到今天清晨出門，由東區中華東路往北方向行駛到東平路口的平實重劃區附近時，突然冒出煙霧，引擎隨即突發起火，情急之下緊急將車輛停靠路邊並迅速下車，接著車輛陷入火海。