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逢甲大學校樹壓死碩一生 專家：根基部有類褐根菌的網狀格紋
逢甲大學校樹13日倒塌，吳姓研究生被壓中，傷重不治，檢方今與林業所4名樹木專家回現場勘查，林業所副所長吳孟玲說，根基部看到網狀格紋，而褐根病是最容易引起，但仍需後續化驗分析。
林業所副所長吳孟玲說，今天代表林業所，協助檢警用科學證據做調查，目前初步觀察，現場倒塌樹木根基部看到所謂的「網狀格紋」，這是一種浮球菌，幾乎所有浮球菌裡，褐根病是最容易引起網狀格的。
吳孟玲說，今天在支幹的地方，也採集到4處有褐根病的菌絲面，但仍需有科學證據支持，會把採樣帶回我林業試驗所，進行病源菌的培養，那今天我們來的專家呢，有病害的專家。
吳孟玲說，今天到場的有蟲害專家、土壤專家，針對這個土壤的狀況來做一個檢查和分析，也有樹木結構專家，看整體的樹冠浮根系的一個生長空間狀況，此案已進入司法程序了，會在2周內將書面診斷鑑定資料給地檢署作參考。
逢甲大學表示，縣內有131棵大喬木，約50棵榕樹，平均樹齡約60年，靠近校門口的榕榕大道上共有11棵樹，校方會每季施藥、每年修剪，校方2019年檢測時，倒塌的榕樹未檢測出褐根病。
校方表示，今年從外觀檢視中發現，包含倒塌榕樹在內的5棵樹已被列管，已緊急註記其他4樹，提醒師生勿靠近，後續將加強管理；事故發生後，學校將對全校喬木總體檢。
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