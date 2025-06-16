屏東枋寮溺水意外 19歲男學生證實中山工商高一生

昨日7名國高中生在枋寮漁港附近海域溺水，其中1人自行游上岸，海巡船艇救起5人，19歲黃姓高職生失蹤，今日上午7時許發現並打撈上岸後已無生命徵象。圖／取自屏東縣威鯨救難協會臉書

屏東枋寮漁港海域昨7名國高中生戲水發生意外，6人平安上岸、1人失蹤，警消今早發現黃姓男學生遺體，黃母接獲噩耗相當悲痛，據了解，黃生就讀高雄中山工商電機科一年級，單親家庭長大，學校導師已趕往枋寮關心，校方也啟動相關安全宣導，期盼類似事件不要再發生。

黃姓高職生是屏東枋寮人，19歲，去年才進入中山工商就讀電機系一年級，昨天與家鄉玩伴相約到枋寮漁港海域戲水，疑大浪來襲導致溺水，1人自行游上岸、5人海巡船艇救起。

據了解，黃生出身單親家庭，媽媽一手扶養長大，黃母接獲消息趕到現場痛哭失聲，溺水原因仍在釐清中。

校方今天發出聲明，一名學生昨日下午在枋寮漁港戲水不幸發生溺水意外，遺體已於今日上午7時20分尋獲，現已由救護單位打撈上岸。對於此一不幸事件，本校全體師生深感震驚與不捨，並向學生家屬表達最深切的關懷與慰問。

事件發生後，即刻啟動緊急應變機制，並主動聯繫家長，也已針對相關師生進行情緒關懷與安全宣導，期望防範類似事件再次發生。

聲明提到，懇請外界給予家屬空間，避免不必要的臆測與干擾，共同為學生的平安祈福，校方將持續秉持教育責任，全力守護學生的安全與福祉。