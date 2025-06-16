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21歲青年成「幽靈人口」 父拒接電話…如今願意出面協助設籍

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

台中市一名21歲青年流落街頭、靠撿回收物為生，北屯區北京里長蘇乙青發現他未曾就學、沒身分證，宛如「幽靈人口」。社會局長廖靜芝表示，青年父親前幾天拒接電話，很高興已聯繫到父親，願意處理青年設籍，中市府也將跨局處協助後續就學、就業。

台中市長盧秀燕表示，該名青年沒戶籍，發現後已請市府跨局處釐清，包括警察局約談父親，並找民政局協助戶籍問題；另青年沒有受過國民教育，依照國民教育法，國民有接受國民教育的義務，該青年要不要補上，由教育局協助，並釐清青年父親有沒有失職。

社會局長廖靜芝表示，發現該名青年狀況後，社會局立即安置，照顧其生活起居，青年也感覺有幸福感。

廖靜芝說，初步觀察父子關係良好，也很高興已聯繫到父親，願意處理青年設籍，設籍後會協助就學、就業的需求，但因孩子都在家裡，長期沒有接觸到外界，這段時間生活輔導員與青年接觸，並帶領從事各項活動，慢慢與社會接軌。

至於父親有沒有違法？廖靜芝說，因青年父親前幾天拒接電話，擔心找不到父親，又要花時間尋找，很高興父親願意處理，並把資料交出來，看到資料才可做精準判斷與釐清。

廖靜芝強調，依照兒少權益保障法，孩子出生後，助產師與醫院都有責任通報，沒有通報都要受罰，這是個案，該青年可能雙親中有外籍人士，但都要拿到資料才可做判斷。

台中市一名21歲年輕人流落街頭、撿回收物為生，且從未就學且沒有身分證。圖／蘇乙青提供
台中市一名21歲年輕人流落街頭、撿回收物為生，且從未就學且沒有身分證。圖／蘇乙青提供

青年 身分證 警察 社會局

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