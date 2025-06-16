快訊

合成「好」字！42歲林依晨順利產下兒子 老公全程陪伴

地緣戰爭不斷致金價大漲 台銀黃金存摺牌價月漲幅7.1%勝台股大盤

美議員遭連環暗殺57歲槍手落網！FBI懸賞150萬 狂過濾400多條線索

夏季戲水 海巡署籲善用Go Ocean避海象風險

中央社／ 台北16日電

屏東枋寮漁港昨天發生7名學生溺水，6人獲救、1人喪命。海洋委員會海巡署今天提醒，夏季戲水等海域活動劇增，民眾可善用「Go Ocean」App，掌握海象資訊與風險預警燈號。

海巡署發布新聞稿表示，昨天屏東枋寮漁港紅燈塔海域發生7名學生戲水時疑因體力不支而溺水的意外，經接獲通報後迅速派巡防艇趕赴救援，成功救起6人，但仍有1人不幸罹難。

由於暑假將至，海巡署呼籲，民眾從事戲水、浮潛及立式划槳等海域活動劇增，但海象變化迅速，離岸流、突發強浪與天氣驟變等隱藏風險，民眾進行各類海上活動時，應善用海委會國家海洋研究院研發的「Go Ocean」App，掌握即時海象資訊與風險預警燈號，確保海上活動安全。

海巡署說明，「Go Ocean海域遊憩風險資訊」平台整合跨部門、跨平台的海象、風速、波浪、海流等數據，運用危險燈號警示，讓民眾可清楚掌握遊憩海域的環境狀況，避開高風險時段與區域，確保生命安全。

據海巡署統計數據顯示，近期已發生多起海域溺水及失聯事故，包括5月24日基隆海洋大學31名師生在北部海域進行獨木舟訓練時，突遇驟變天候與強浪，多人翻覆落海，幸全數獲救。

以及，5月30日端午連假首日，新北市貢寮海域3名外籍遊客遭浪捲入海中，造成1人失蹤。

海巡署說，上述案件事發當時，「Go Ocean」平台均已發布紅燈警示，提醒民眾不適合從事海域活動，可見即時風險資訊對於保障民眾海域活動安全的重要性。

海巡署指出，「Go Ocean」平台以簡明的綠、黃、橘、紅四色燈號顯示風險等級，提供全國主要海域即時資訊，民眾可線上隨時查詢，提前掌握天候與海象變化，妥善規劃海域活動。

同時，海巡署也會在活動熱點預置救生救難裝備及人力，並落實相關訓練及區域搜救演練。民眾若遇緊急狀況，可立即撥打118海巡報案專線，海巡署將立即調派人力與裝備應處。

風險 海象 海巡署

延伸閱讀

屏東枋寮漁港戲水失蹤高職生尋獲 惜已無生命徵象

影／「突然一陣大浪」枋寮海域7名國高中生戲水...6獲救、1失聯

枋寮漁港燈塔疑溺水意外5人救起 1人游上岸、1人搜尋中

影／20多歲男子後崛溪戲水不慎溺水 警消下水搜救中

相關新聞

金馬影帝採捕海膽成竊嫌 李康生：美麗的誤會 萬分抱歉

金馬影帝李康生上個月到新北市貢寮海岸，在一處九孔養殖場涉嫌竊取2顆海膽。養殖場主任從監視器發現報警，帶回製作筆錄後送辦。...

逢甲大學校樹壓死碩一生 檢今與4林業專家現勘

逢甲大學校樹13日倒塌，吳姓研究生被壓中，傷重不治，檢察官相驗死因為腦傷致死，檢方今與林業所4名樹木專家回現場勘查，釐清...

影／酒香四溢…聯結車貨櫃沒關好 轉彎散落50幾箱啤酒全破

一輛載著啤酒的聯絡車今天清晨行經宜蘭頭城鎮青雲路前一處加油站，由於貨櫃沒關好，轉彎時塑膠箱裝的啤酒摔出貨櫃，掉落一地，5...

21歲青年成「幽靈人口」 父拒接電話…如今願意出面協助設籍

台中市一名21歲青年流落街頭、靠撿回收物為生，北屯區北京里長蘇乙青發現他未曾就學、沒身分證，宛如「幽靈人口」。社會局長廖...

雙溪區公館大橋有人墜河 消防馳援無呼吸心跳 送醫急救

新北市黃姓男子今天上午被人發現，從雙溪區公館大橋墜落橋底，事發原因由警方調查。消防人員到場救護時已無呼吸心跳，將他送往基...

獨／憾！高雄警官疑心肌梗塞住院一周 警察節前夕過世

高市小港警分局偵查隊副隊長戴朝東6月初在家因頭昏身體不適住院，轉高雄長庚檢查，病況急轉直下，心跳停止後院方裝上葉克膜維持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。