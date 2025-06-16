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花蓮男剛高中畢業無照騎車 自撞傷重不治

中央社／ 花蓮縣16日電

剛從花蓮某高中畢業的李男，昨天無照騎機車沿193縣道向北行駛，行經瑞穗鄉德武段自撞電線桿、再撞路樹，當場失去意識，警消到場將人送醫急救，仍傷重不治，警方調查肇因。

警方調查，昨天上午，年約18歲李姓男子騎乘機車沿著193縣道南往北行駛，行經德武路段時，突然自撞路旁電線桿，再衝撞上一旁的路樹，人車倒地。

警消接獲民眾報案，立即趕往現場救援，到場發現李姓男子已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，救護人員現場實施CPR等初步急救後，緊急送往玉里慈濟醫院救治，仍因傷勢嚴重，醫院急救無效，宣告不治。

花蓮縣警察局玉里分局初步調查，李姓男子經醫院抽血酒測值為零，但沒有駕照；由於此路段沒有裝設監視器，確切車禍原因待警方調查釐清。

路樹 花蓮 自撞

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