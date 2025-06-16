獨／憾！高雄警官疑心肌梗塞住院一周 警察節前夕過世

高市小港警分局偵查隊副隊長戴朝東6月初在家因頭昏身體不適住院，轉高雄長庚檢查，病況急轉直下，心跳停止後院方裝上葉克膜維持生命跡象，但仍不幸於6月14日下午宣告不治；53歲的戴朝東在警察節前夕驟逝，讓曾和他共事過的同仁與同學深感不捨。

警大67期刑事系的戴朝東，曾待過刑事局、高市警局小港分局、保二總隊偵三隊隊長，在保二隊長期間破獲多起包括農場有機蔬菜標章仿冒案、汽車安全帶消音扣盜版案，以及破壞飯店、汽車旅館業者建置仿第四台影音串流系統等案件。

戴朝東說話幽默、口才佳，為人隨和，曾受邀到民間企業當如何防盜版及預防犯罪宣導的講師，在保二智財大隊專業單位屢率同仁破獲案件，但不居功，本因從兩線兩星的隊長升官，但專業單位升官須北調，愛家的他因此放棄，二度轉調高雄市警局。

2024年8月從高雄市刑大被調往小港警分局偵查隊警務員兼副隊長一職，不到一年的時間不幸於警察節前夕病過世，過往曾和他共事過的同仁、同學，聽聞戴朝東病逝的消息，均深感錯愕、難過與不捨。