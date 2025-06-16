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獨／憾！高雄警官疑心肌梗塞住院一周 警察節前夕過世

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市小港警分局偵查隊副隊長戴朝東6月初在家因頭昏身體不適住院，轉高雄長庚檢查，病況急轉直下，心跳停止後院方裝上葉克膜維持生命跡象，但仍不幸於6月14日下午宣告不治；53歲的戴朝東在警察節前夕驟逝，讓曾和他共事過的同仁與同學深感不捨。

警大67期刑事系的戴朝東，曾待過刑事局、高市警局小港分局、保二總隊偵三隊隊長，在保二隊長期間破獲多起包括農場有機蔬菜標章仿冒案、汽車安全帶消音扣盜版案，以及破壞飯店、汽車旅館業者建置仿第四台影音串流系統等案件。

戴朝東說話幽默、口才佳，為人隨和，曾受邀到民間企業當如何防盜版及預防犯罪宣導的講師，在保二智財大隊專業單位屢率同仁破獲案件，但不居功，本因從兩線兩星的隊長升官，但專業單位升官須北調，愛家的他因此放棄，二度轉調高雄市警局。

2024年8月從高雄市刑大被調往小港警分局偵查隊警務員兼副隊長一職，不到一年的時間不幸於警察節前夕病過世，過往曾和他共事過的同仁、同學，聽聞戴朝東病逝的消息，均深感錯愕、難過與不捨。

同為警大67期的戴朝東同學、高市苓雅警分局前勤指中心主任陳榮輝，也因罹癌，不幸於去年11月19日病逝，享壽63歲，兩人的過世，令同期同學不勝唏噓。

高市小港警分局偵查隊副隊長戴朝東於警察節前夕不幸因病過世。圖為戴朝東任職保二總隊偵查隊長期間破獲仿冒有機標章說明的身影。記者石秀華／翻攝
高市小港警分局偵查隊副隊長戴朝東於警察節前夕不幸因病過世。圖為戴朝東任職保二總隊偵查隊長期間破獲仿冒有機標章說明的身影。記者石秀華／翻攝

高雄市 過世 警察

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