逢甲大學校樹壓死碩一生 檢今與4林業專家現勘

逢甲大學校樹13日倒塌，吳姓研究生被壓中，傷重不治，檢察官相驗死因為腦傷致死，檢方今與林業所4名樹木專家回現場勘查，釐清是否有人涉犯過失致死罪。

台中地檢署14日赴澄清醫院中港分院相驗，認為無解剖必要，因樹倒釀死傷，檢方同步調查人為疏失，確認校樹是否定期維護、修剪，追查有無應注意而未注意之處，以及與吳姓研究生遭壓死亡的因果關係等。

檢方今會同樹木專家、工程單位、轄區警方等，重回現場勘驗，先確認樹木倒塌原因、校內樹木維護項目，釐清相關人員是否涉及過失致死罪嫌。

逢甲大學表示，縣內有131棵大喬木，約50棵榕樹，平均樹齡約60年，靠近校門口的榕榕大道上共有11棵樹，校方會每季施藥、每年修剪，校方2019年檢測時倒塌的榕樹未檢測出褐根病。