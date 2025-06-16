快訊

合成「好」字！42歲林依晨順利產下兒子 老公全程陪伴

地緣戰爭不斷致金價大漲 台銀黃金存摺牌價月漲幅7.1%勝台股大盤

美議員遭連環暗殺57歲槍手落網！FBI懸賞150萬 狂過濾400多條線索

龜山轎車清晨酒駕遭攔查 警一查2乘客身分尷尬了

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市龜山警分局自昨(15)日起啟動為期78天的「交通大執法」，針對五大重點違規項目加強查緝，行動首日清晨，大埔派出所員警於龜山區文桃路與樂善一路口攔查一部行跡可疑汽車，駕駛人酒氣濃厚，經酒測確認超標，當場依法告發酒後駕車罰單。

1750038699354
警方進一步盤查車內乘客時，發現兩名越南籍移工身份可疑。圖：讀者提供

更令人意外的是，警方進一步盤查車內乘客時，發現兩名越南籍移工身份可疑，經查分別為一名失聯移工與一名逾期居留者，立即通報移民署處理。警方強調，執法首日便接連查獲酒駕與非法移工案件，突顯此次勤務的高效成果，猶如「執法槓上開花」，格外具有指標意義，也展現警方打擊不法的堅定決心。

S 466313345
龜山分局自昨日起啟動為期78天的「交通大執法」。圖：讀者提供

龜山分局指出，自昨日至8月31日將強化取締包括酒後駕車、闖紅燈、嚴重超速、不禮讓行人及行人違規等行為，藉由強力執法與教育宣導雙管齊下，降低交通事故發生率，確保用路人安全，呼籲市民朋友務必遵守交通法規，避免憾事發生。

分局長張鶴瓊表示，在市民配合與警方努力下，龜山地區今年交通事故總量已有顯著下降，與去年同期相比，各類事故均呈現減少趨勢，其中A1類事故減少6件，降幅達56%，龜山分局將持續強化執法能量，守護市民的行車安全與生命財產。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本文章來自《桃園電子報》。原文：龜山轎車清晨酒駕遭攔查 警一查2乘客身分尷尬了

延伸閱讀：

  1. 砂石車違規頻傳 桃警聯合稽查防範事故與非法傾倒
  2. 出國更便利！桃園機捷加開早班直達車 這天起試辦上路

桃園 失聯移工 交通事故

延伸閱讀

高雄75歲翁駕車停紅燈倒退嚕？下車第一句話：「你撞我」！

高雄男騎機車撞粉紅轎車 噴飛10公尺不治

影／高雄女騎士未戴安全帽遭攔查...怒踹警還咬一口 下場慘了

員工酒駕撞電桿交通局吊扣瓦斯行小貨車牌照 判決撤銷

相關新聞

金馬影帝採捕海膽成竊嫌 李康生：美麗的誤會 萬分抱歉

金馬影帝李康生上個月到新北市貢寮海岸，在一處九孔養殖場涉嫌竊取2顆海膽。養殖場主任從監視器發現報警，帶回製作筆錄後送辦。...

逢甲大學校樹壓死碩一生 檢今與4林業專家現勘

逢甲大學校樹13日倒塌，吳姓研究生被壓中，傷重不治，檢察官相驗死因為腦傷致死，檢方今與林業所4名樹木專家回現場勘查，釐清...

影／酒香四溢…聯結車貨櫃沒關好 轉彎散落50幾箱啤酒全破

一輛載著啤酒的聯絡車今天清晨行經宜蘭頭城鎮青雲路前一處加油站，由於貨櫃沒關好，轉彎時塑膠箱裝的啤酒摔出貨櫃，掉落一地，5...

21歲青年成「幽靈人口」 父拒接電話…如今願意出面協助設籍

台中市一名21歲青年流落街頭、靠撿回收物為生，北屯區北京里長蘇乙青發現他未曾就學、沒身分證，宛如「幽靈人口」。社會局長廖...

雙溪區公館大橋有人墜河 消防馳援無呼吸心跳 送醫急救

新北市黃姓男子今天上午被人發現，從雙溪區公館大橋墜落橋底，事發原因由警方調查。消防人員到場救護時已無呼吸心跳，將他送往基...

獨／憾！高雄警官疑心肌梗塞住院一周 警察節前夕過世

高市小港警分局偵查隊副隊長戴朝東6月初在家因頭昏身體不適住院，轉高雄長庚檢查，病況急轉直下，心跳停止後院方裝上葉克膜維持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。