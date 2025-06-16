為營造友善的交通環境，桃園警察分局自6月15日起至8月31日，針對「車輛不停讓行人、行人闖紅燈及其他違規行為、酒後駕車、嚴重超速、闖紅燈」等違規項目，加強稽查與取締。自13日起，警方連續三天在交通事故高發路口實施封鎖式路檢攔查勤務，期間查獲兩起酒駕案件，展現嚴正執法決心，持續維護道路安全，保障民眾行車無虞。

桃園3天內連續查獲三起酒駕。圖：讀者提供

據悉，龍安派出所副所長黃俊凱帶班於桃園區中山路、國際路口執行取締酒駕勤務時，見43歲的謝姓男子駕車行經路檢點時臉色紅潤，示意他停車受檢，酒精感知器初步吹測後亦有明顯酒精反應，員警請他靠邊停車進行酒精測試，謝男卻不聽指揮並逕自駕車駛離路檢點，員警隨即通報攔截圍捕，在5分鐘後便於國強一街將其攔停，他坦承在住家飲用啤酒約2、3瓶，見警方執行取締酒駕勤務因而心虛，才會不配合警方指揮駕車離去。此行為視同拒測，將面臨18萬高額罰鍰，車牌也要查扣2年。

此外，同安派出所副所長沈賢祥帶班在桃園區民光東路、春日路口執行取締酒駕勤務時，發現26歲的比姓男子開車不穩，攔查時發現他臉色紅潤且渾身散發酒氣，立即請他出示證件接受盤查並施以酒測，酒測值超標而當場逮捕移送法辦，比男表示在龜山區公司宿舍跟同事喝威士忌，貨車是公司的，這下不好跟公司交代了。另外青溪派出所警員陳佑義在中山路段也攔查30歲的林姓男駕駛違規左轉，經攔下盤查後實施酒測，數值也超標，調查後依照公共危險罪送辦。

桃園3天內連續查獲三起酒駕。圖：讀者提供

警方表示，查獲酒駕酒精濃度達每公升0.15mg/l違規標準以上，需當場拆卸汽機車牌照查扣2年，車輛必須當場移置保管。此外，駕駛人酒駕時，如酒精濃度超過0.25mg/l以上，警方除了當場扣牌，車輛先移置保管後免付繳納罰款收據領回，並需自行僱請拖吊車將車輛拖離，不得再行駛於道路上。

警方呼籲民眾養成「酒後不開車、開車不喝酒」的好習慣，並從源頭輔以「代客駕車」、「指定駕駛」等防範措施，後續將貫徹「酒駕零容忍」執法決心，民眾不應心存僥倖，以共同維護良好交通秩序。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本文章來自《桃園電子報》。原文：交通大執法啟動！桃園3天內連續查獲三起酒駕