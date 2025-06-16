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金馬影帝採捕海膽成竊嫌 李康生：美麗的誤會 萬分抱歉

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

金馬影帝李康生上個月到新北市貢寮海岸，在一處九孔養殖場涉嫌竊取2顆海膽。養殖場主任從監視器發現報警，帶回製作筆錄後送辦。李康生今在社群平台貼文，指整件事是「美麗的誤會」，當時他以為那是廢棄的九孔池。

李康生被控和許男5月22日晚間7時進入九孔養殖場，許男在岸上持手電筒照明，李康生下水捕撈海膽。吳姓業者透過監視器發現報案，會同警員到場時，李、許承認有在養殖場抓取海膽，並把水桶內的2顆海坦丟回池內。警方將2人帶回調查，並依竊盜罪嫌送辦。檢察官複訊後請回。

吳姓業者今天說，養殖場先前曾因竊賊闖入捕撈九孔，把池底整齊排列的石頭打亂，有鮑魚、九孔和海膽被壓死。池內環境一旦遭破壞，後續處理也很繁瑣，所以會嚴格監控防範意外發生。李康生和許男當天一直向他道歉，他提出和解條件是捐款3萬6000元給養老院或是孤兒院，李允諾並已捐款。

李康生今在Instagram發文，指他長期受斜頸症困擾，有空會去浮潛放鬆脖子。當天加拿大的同學回台北找他玩，相約去海邊浮潛消暑，因為浪大進到九孔池避風浪。

李康生說，當時晚上天色昏暗，他以為是廢棄沒人養的九孔池，才會下池子玩水，並且「愛現」，撿了2顆海膽給同學看。等到池主和報警察到場，才知道那裡是有人養的九孔池，覺得萬分抱歉。

金馬影帝李康生上個月到新北市貢寮海岸的九孔養殖場，涉嫌竊取2顆海膽成了被告。李今指整件事是「美麗的誤會」，當時他以為那是廢棄的九孔池。記者邱瑞杰／翻攝
金馬影帝李康生上個月到新北市貢寮海岸的九孔養殖場，涉嫌竊取2顆海膽成了被告。李今指整件事是「美麗的誤會」，當時他以為那是廢棄的九孔池。記者邱瑞杰／翻攝
金馬影帝李康生上個月到新北市貢寮海岸的九孔養殖場，涉嫌竊取2顆海膽成了被告。李今指整件事是「美麗的誤會」，當時他以為那是廢棄的九孔池。記者邱瑞杰／翻攝
金馬影帝李康生上個月到新北市貢寮海岸的九孔養殖場，涉嫌竊取2顆海膽成了被告。李今指整件事是「美麗的誤會」，當時他以為那是廢棄的九孔池。記者邱瑞杰／翻攝
金馬影帝李康生上個月到新北市貢寮海岸的九孔養殖場，涉嫌竊取2顆海膽，被場主的監視器拍下，成了被告。記者邱瑞杰／翻攝
金馬影帝李康生上個月到新北市貢寮海岸的九孔養殖場，涉嫌竊取2顆海膽，被場主的監視器拍下，成了被告。記者邱瑞杰／翻攝

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