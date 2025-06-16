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影／酒香四溢…聯結車貨櫃沒關好 轉彎散落50幾箱啤酒全破

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

一輛載著啤酒的聯絡車今天清晨行經宜蘭頭城鎮青雲路前一處加油站，由於貨櫃沒關好，轉彎時塑膠箱裝的啤酒摔出貨櫃，掉落一地，50幾箱啤酒全破，現場飄散濃濃酒香味，公路單位及警方協助把破酒瓶清到路邊，等待運走。

宜蘭警方今天清晨5時許獲報，位於頭城鎮青雲路三段加油站前有貨物散落，初步調查了解，34歲林姓男子駕駛營業大貨曳引車，沿著青雲路三段南下行駛，在行經加油站前方一處轉彎時，疑因貨櫃未確實關閉，過彎的離心力，導致酒箱摔出貨櫃散落一地。

行經此處的用路人及其他駕駛見狀驚訝，有人拍照錄影，提醒大家經過小心，也有網友留言「好香喔」、「光用聞的就醉了」、「這下子損失不小」、「酒瓶玻璃碎片要小心」。

為避免人車經過受損，警方在場實施管制，並通報公路單位協助處理。礁溪分局警呼籲，載貨車輛應確實固定貨物並關妥貨櫃及貨斗，如有貨品掉落或滲漏，依道路交通管理處罰條例規定，所載貨物滲漏、飛散或氣味惡臭，處駕駛人3000元以上、1萬8000元以下罰款，責令改正或禁止通行。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

委請頭城鎮公所協助，工作人員正在清理破碎酒瓶。圖／警方提供
委請頭城鎮公所協助，工作人員正在清理破碎酒瓶。圖／警方提供
50幾箱啤酒摔出貨櫃掉路面，玻璃碎片散落一地，飄散濃濃酒香。圖／民眾提供
50幾箱啤酒摔出貨櫃掉路面，玻璃碎片散落一地，飄散濃濃酒香。圖／民眾提供
破碎酒瓶集中在路邊，等待清運。圖／警方提供
破碎酒瓶集中在路邊，等待清運。圖／警方提供
聯結車貨櫃沒關好，轉彎時塑膠箱裝的啤酒摔出貨櫃。圖／警方提供
聯結車貨櫃沒關好，轉彎時塑膠箱裝的啤酒摔出貨櫃。圖／警方提供
工作人員正在清理大量的破碎酒瓶。圖／警方提供
工作人員正在清理大量的破碎酒瓶。圖／警方提供
聯結車貨櫃沒關好，轉彎時塑膠箱裝的啤酒摔出貨櫃。圖／警方提供
聯結車貨櫃沒關好，轉彎時塑膠箱裝的啤酒摔出貨櫃。圖／警方提供
聯結車貨櫃沒關好，轉彎時塑膠箱裝的啤酒摔出貨櫃，掉落一地，50幾箱啤酒全破。圖／警方提供
聯結車貨櫃沒關好，轉彎時塑膠箱裝的啤酒摔出貨櫃，掉落一地，50幾箱啤酒全破。圖／警方提供
50幾箱啤酒摔出貨櫃掉路面，玻璃碎片散落一地，飄散濃濃酒香。圖／民眾提供
50幾箱啤酒摔出貨櫃掉路面，玻璃碎片散落一地，飄散濃濃酒香。圖／民眾提供

貨櫃 曳引車 宜蘭 加油站

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