高雄70歲男駕車國道涵洞左轉撞直行車 車頭撞爛釀2傷

70歲高姓男子昨深夜11時47分許駕車行經高雄市三多一路與高速公路涵洞口，直接左轉導致駕車直行的黃姓男子閃避不及，當場猛烈撞上，2車車頭撞爛，高、黃2人腳膝蓋受輕傷，2人均無喝酒；警方初判高翁轉彎未禮讓直行車肇禍。

苓雅警分局指出，高姓男子昨深夜11時47分許駕車沿三多一路西向東行駛，在高速公路涵洞下直接左轉，撞上當時沿沿三多一路東向西直行的黃姓男子（37歲）駕駛的轎車。

當下巨大撞擊力，導致兩車車頭被撞爛，高、黃2人左膝和右膝擦挫傷；警方獲報趕抵處理，2人均聲稱不需就醫。