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高雄70歲男駕車國道涵洞左轉撞直行車 車頭撞爛釀2傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

70歲高姓男子昨深夜11時47分許駕車行經高雄市三多一路與高速公路涵洞口，直接左轉導致駕車直行的黃姓男子閃避不及，當場猛烈撞上，2車車頭撞爛，高、黃2人腳膝蓋受輕傷，2人均無喝酒；警方初判高翁轉彎未禮讓直行車肇禍。

苓雅警分局指出，高姓男子昨深夜11時47分許駕車沿三多一路西向東行駛，在高速公路涵洞下直接左轉，撞上當時沿沿三多一路東向西直行的黃姓男子（37歲）駕駛的轎車。

當下巨大撞擊力，導致兩車車頭被撞爛，高、黃2人左膝和右膝擦挫傷；警方獲報趕抵處理，2人均聲稱不需就醫。

警方當下對2人施以酒測，無酒駕行為；警方到場訪查周遭，並調閱監視器佐證，初步分析事故原因為高男左轉彎時未禮讓對向直行車先行；另黃男也未注意車前狀況，詳細肇責由交通大隊分析研判。

70歲高姓男子昨深夜駕車在高雄市三多一路左轉高速公路涵洞，撞上直行的黃姓男子轎車，2車車頭撞爛，幸2人僅受輕傷。記者石秀華／翻攝
70歲高姓男子昨深夜駕車在高雄市三多一路左轉高速公路涵洞，撞上直行的黃姓男子轎車，2車車頭撞爛，幸2人僅受輕傷。記者石秀華／翻攝
70歲高姓男子昨深夜駕車在高雄市三多一路左轉高速公路涵洞，撞上直行的黃姓男子轎車，黃的車頭撞爛，幸2人僅受輕傷記者石秀華／翻攝
70歲高姓男子昨深夜駕車在高雄市三多一路左轉高速公路涵洞，撞上直行的黃姓男子轎車，黃的車頭撞爛，幸2人僅受輕傷記者石秀華／翻攝
70歲高姓男子昨深夜駕車在高雄市三多一路左轉高速公路涵洞，撞上直行的黃姓男子轎車，高翁的車頭撞爛，幸2人僅受輕傷。記者石秀華／翻攝
70歲高姓男子昨深夜駕車在高雄市三多一路左轉高速公路涵洞，撞上直行的黃姓男子轎車，高翁的車頭撞爛，幸2人僅受輕傷。記者石秀華／翻攝

高速公路 車禍 監視器 涵洞

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