台中飯店房門鐵鍊反鎖 女房客疑為躲警察墜落地面亡

台中市警方今天凌晨在北區飯店臨檢時，發現一間房間以鐵鍊反鎖，警方在業者協助下，進房查看，房內沒人，但從陽台發現一樓地面有名女子倒臥，經查是33歲失聯印尼女移工，送醫不治，警方今報請檢方相驗釐清。

第二警分局文正所今日零時許至轄區位於柳川東路上某飯店行臨檢勤務，期間與飯店櫃台人員確認住宿情形時，發現一間未登載的房間異常鎖閉。

警方在櫃台人員協助下開啟該房，卻發現房門內以鐵鍊反鎖，房內雖有明顯有人居住的跡象，卻無人回應。

警方與櫃台人員進一步前往房間陽台查看時，驚見一名女子已倒臥在飯店一樓馬路旁，立即通報119急救，但女子當場無呼吸心跳，送往中國附醫急救後仍宣告不治。

經比對移民署資料，確認該女子為一名印尼籍33歲失聯女移工，後續已依程序報請台中地檢署進行司法相驗；惟因現場無監視器，詳細原因仍待後續釐清案情，以保障外籍人士安全與合法權益。

第二警分局長鍾承志呼籲，民眾發現疑似非法居留或受困移工，可通報警方或移民署共同協助，給予他們基本的保障與尊重。

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