台中婦謝警處理家暴啟新生 警察節送上溫暖卡片致謝

昨天是6月15日，迎來全國首次放假的警察節，在這個向警察致敬的時刻，台中市永興所所收到一封由家暴被害人親筆撰寫的感謝信，以及附帶的小甜點，信中內容滿懷感激，向協助申請保護令的警方致謝，為警察節前夕增添最真摯的一分祝福與肯定。

第二警分局表示，今年4月中旬，永興所接獲女子小美（化名）報案，她遭受丈夫的家暴，警員在第一時間不僅迅速出動、細心傾聽，更陪伴小美完成報案程序、協助聲請保護令，與相關社政資源聯繫，讓她順利脫離暴力陰影，重啟新生。

50多歲的小美在信中寫到，「謝謝警察不只是執法者，更是保護弱勢的守護者，是你們讓我知道，報警不是軟弱，是對自己勇敢的選擇」。

二分局表示，該封字字句句流露真情的感謝信，不僅讓永興派出所全體同仁深受感動，也彰顯了基層員警長年默默付出的價值與意義。

二分局指出，面對家暴案件，警方早已不再抱持「清官難斷家務事」的觀念，而是以積極、主動的態度介入協助，從報案受理、法律諮詢，到後續保護令申請，每一步都展現專業與人性關懷。

第二警分局長鍾承志強調，「警察不只是抓壞人，更是受害者最堅強的後盾。」在警察節收到這封來自民眾的感謝信，無疑是對所有基層警察最大的鼓勵與肯定

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