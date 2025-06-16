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高雄男騎機車撞粉紅轎車 噴飛10公尺不治
高雄50歲石姓男子昨天晚間騎乘機車，行經湖內區中山路一段時，與39歲吳姓女子駕駛的轎車發生碰撞，吳女擋風玻璃裂成蛛網狀，石男遭撞後噴飛約10公尺倒地重傷，送醫急救後不治，警方已測繪釐清事故起因。
警方調查，昨晚10時28分許，石男騎乘機車沿中山路一段北上，吳女開車與石男同向，兩車行經事故路段110號門牌前時突然發生碰撞，石男撞擊後往前方噴飛，當場失去意識。吳女轎車左前方遭撞擊受損，前方擋風玻璃碎成蛛網狀，吳女也受輕傷，意識清楚。
湖內警方局獲報後到場，將石男送高雄秀傳醫院急救，但傷勢嚴重，急救後仍於昨晚11時31分許宣告不治，吳女則送台南成大醫院治療，無生命危險。
據了解，事故路段並非交叉路口，路口監視器並未拍到撞擊前後過程，因吳女車上行車記錄器疑似受損，無法讀取記憶卡，兩車撞擊當下暫無畫面可以釐清，警方昨先測繪調查，詳細肇事原因須進一步鑑定。
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