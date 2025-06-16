屢破詐團、捉藥頭 水上分局偵查佐謝宗憲獲全國模範警察

嘉義縣警察局水上分局偵查佐謝宗憲，偵辦各類刑事案件績效卓越，破獲17人詐團、藥頭以及多起電信詐騙案，績效優異，榮獲警政署第61屆模範警察，署長張榮興頒發榮譽紀念章證書、金質紀念章等，賴清德總統親頒榮譽徽章表揚。

分局表示，偵查佐謝宗憲於警察專科學校警員班32期畢業，從警9年多，去年1月偵破以張嫌為首的17人涉詐騙集團案，查獲手機9支、點鈔機1台、收水單一箱等贓證物；去年5月偵破吳、黃、許等第3層藥頭案，查獲第二級安非他命2包（含袋重合計48.4公克）、第三級愷他命一罐（含罐9.7公克）、一粒眠1包（含袋重合計17.4公克）等毒品，查扣非法所得9萬6400元等贓款；另於去年偵破多起電信詐騙犯罪集團案及多件毒品…等案件，績效優異。

分局長曾冠螢與有榮焉在水上分局門首張貼紅榜，祝賀謝宗憲榮獲第61屆模範警察，勉勵同仁持續精進專業能力，共同打擊犯罪，全體同仁同感榮耀，為他慶賀。