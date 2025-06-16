快訊

抗戰勝利80年／美軍空襲日本迫降 我軍民搶救65飛行員

40歲後沒發胖卻顯老？專家曝「關鍵飲食組合」：怎麼吃決定外貌年齡

113年十大死因出爐！癌症連續43年居首 「蓄意自我傷害」重返前十名

屢破詐團、捉藥頭 水上分局偵查佐謝宗憲獲全國模範警察

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣警察局水上分局偵查佐謝宗憲，偵辦各類刑事案件績效卓越，破獲17人詐團、藥頭以及多起電信詐騙案，績效優異，榮獲警政署第61屆模範警察，署長張榮興頒發榮譽紀念章證書、金質紀念章等，賴清德總統親頒榮譽徽章表揚。

分局表示，偵查佐謝宗憲於警察專科學校警員班32期畢業，從警9年多，去年1月偵破以張嫌為首的17人涉詐騙集團案，查獲手機9支、點鈔機1台、收水單一箱等贓證物；去年5月偵破吳、黃、許等第3層藥頭案，查獲第二級安非他命2包（含袋重合計48.4公克）、第三級愷他命一罐（含罐9.7公克）、一粒眠1包（含袋重合計17.4公克）等毒品，查扣非法所得9萬6400元等贓款；另於去年偵破多起電信詐騙犯罪集團案及多件毒品…等案件，績效優異。

分局長曾冠螢與有榮焉在水上分局門首張貼紅榜，祝賀謝宗憲榮獲第61屆模範警察，勉勵同仁持續精進專業能力，共同打擊犯罪，全體同仁同感榮耀，為他慶賀。

嘉義縣水上分局偵查佐謝宗憲榮獲年度模範警察，賴清德總統頒徽章表揚。圖／水上分局提供
嘉義縣水上分局偵查佐謝宗憲榮獲年度模範警察，賴清德總統頒徽章表揚。圖／水上分局提供
嘉義縣水上分局長曾冠螢（左三）與同仁在水上分局門首張貼紅榜，祝賀謝宗憲榮獲第61屆模範警察。圖／水上分局提供
嘉義縣水上分局長曾冠螢（左三）與同仁在水上分局門首張貼紅榜，祝賀謝宗憲榮獲第61屆模範警察。圖／水上分局提供
嘉義縣偵查佐謝宗憲榮獲年度模範警察，警政署長張榮興頒獎表揚。圖／水上分局提供
嘉義縣偵查佐謝宗憲榮獲年度模範警察，警政署長張榮興頒獎表揚。圖／水上分局提供

電信詐騙 警察 藥頭 績效 毒品

延伸閱讀

少年助詐團收款 父母要負責…判賠375萬

少年入詐團負責盯水兼收水 父母判連帶賠償375萬

律師向詐團主嫌洩密只判緩刑 檢批：違背倫理、滋長犯罪 量刑過輕

張榮興慰問殉職警劉宗鑫遺眷 幼女塗鴉令人鼻酸

相關新聞

舊衣回收箱中有人！民眾驚嚇報警 他脫困稱：需要靜靜

賴姓男子昨晚爬入台北市中山區林森北路巷弄內一處舊衣回收箱，受困其中，民眾目擊報警處理，恰好中山警分局中山二派出所不出百公...

高雄70歲男駕車國道涵洞左轉撞直行車 車頭撞爛釀2傷

70歲高姓男子昨深夜11時47分許駕車行經高雄市三多一路與高速公路涵洞口，直接左轉導致駕車直行的黃姓男子閃避不及，當場猛...

台中飯店房門鐵鍊反鎖 女房客疑為躲警察墜落地面亡

台中市警方今天凌晨在北區飯店臨檢時，發現一間房間以鐵鍊反鎖，警方在業者協助下，進房查看，房內沒人，但從陽台發現一樓地面有...

彰化中古電器回收場清晨大火 母子倉惶逃生雙腿燙傷送醫

彰化縣田中鎮一家中古電器用品回收場今清晨近3點時發生火災，場內3人逃出，其中一對母子在跑出火場時雙腿被火焰灼傷，送醫救治...

屏東枋寮漁港戲水失蹤高職生尋獲 惜已無生命徵象

昨天7名國高中生到枋寮漁港附近海域戲水，疑大浪來襲導致溺水，其中1人自行游上岸，海巡船艇救起5人，19歲黃姓高職生則失蹤...

影／酒香四溢..聯結車貨櫃沒關好 轉彎散落50幾箱啤酒全破

一輛載著啤酒的聯絡車今天清晨行經宜蘭頭城鎮青雲路前一處加油站，由於貨櫃沒關好，轉彎時塑膠箱裝的啤酒摔出貨櫃，掉落一地，5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。