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彰化中古電器回收場清晨大火 母子倉惶逃生雙腿燙傷送醫
彰化縣田中鎮一家中古電器用品回收場今清晨近3點時發生火災，場內3人逃出，其中一對母子在跑出火場時雙腿被火焰灼傷，送醫救治無生命危險。火勢到上午5點15分撲滅，起火原因有待調查。
據了解，今上午2點55分田中鎮一處兩層樓鐵皮建築物失火，從鐵皮屋冒出濃煙，彰化縣消防局田中消防分隊接獲報案，出動48名消防人員和16輛各式消防車、4輛救護車、1架無人機前往搶救。
失火地點是中古電器回收場，火勢延燒電器用品，熊熊大火一發不可收拾，消防人員布水線全力搶救，入內搜尋，救出3名住戶，倉惶逃生時都被火灼傷，50歲的媽媽帶12歲兒子搭救護車彰化基督教醫院就醫，另一名男子認為傷勢還好拒絕到醫院。3人均意識清楚，無生命危險。
大火延燒隔壁3戶，到上午4點26分控制，5點15分撲滅，總共被燒面積約76坪，火災原因有待進一步調查。
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