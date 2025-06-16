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舊衣回收箱中有人！民眾驚嚇報警 他脫困稱：需要靜靜
賴姓男子昨晚爬入台北市中山區林森北路巷弄內一處舊衣回收箱，受困其中，民眾目擊報警處理，恰好中山警分局中山二派出所不出百公尺，員警獲報即到場，賴自稱恐慌症發作，「需要找地方靜靜」，警方便協助賴脫困並送醫，結束一場回收箱驚魂。
據悉，29歲賴男昨晚9時許在中山區中山北路二段一處巷弄內，突爬入舊衣回收箱遲不爬出，一旁民眾目擊過程，發覺有異、報警處理。
恰好案發處距離轄區中山二派出所不到100公尺處，員警獲報即到場，困在回收箱內的賴男自稱，他恐慌症發作，「需要找地方靜靜」，所以才爬回收箱，沒想到身體不適，受困箱內無法爬出。
警方表示，員警獲悉後協助賴男爬出脫困，便聯繫119派救護人員到場，協助賴男前往台大醫院治療；呼籲民眾如有身體不適應立即致電119專線求助，避免發生危險。
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