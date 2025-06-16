開車在公館鄉苗25線撞人肇逃 苗警循線查獲他

37歲陳姓男子昨天下午在苗栗縣公館鄉石墻村苗25線，開車涉嫌撞民宅損毀鐵門後，他與車內另3名移工棄車逃逸，苗栗警察分局循線晚間查獲，全案依肇事逃逸進一步處理中。

苗栗分局昨天下午5點23分接獲報案，公館鄉石牆村苗25線旁民宅鐵門，遭一輛轎車撞擊損壞，車內4人棄車逃逸，警方初步調查，陳姓移工開車右轉苗25線，疑因險些擦撞右邊路旁停車，車子急往左偏，撞到對向路旁民宅。