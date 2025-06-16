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開車在公館鄉苗25線撞人肇逃 苗警循線查獲他
37歲陳姓男子昨天下午在苗栗縣公館鄉石墻村苗25線，開車涉嫌撞民宅損毀鐵門後，他與車內另3名移工棄車逃逸，苗栗警察分局循線晚間查獲，全案依肇事逃逸進一步處理中。
苗栗分局昨天下午5點23分接獲報案，公館鄉石牆村苗25線旁民宅鐵門，遭一輛轎車撞擊損壞，車內4人棄車逃逸，警方初步調查，陳姓移工開車右轉苗25線，疑因險些擦撞右邊路旁停車，車子急往左偏，撞到對向路旁民宅。
警方以車追人，男子為越南籍移工由工頭陪同，昨晚7點50分到案，表示一時害怕才會逃離現場，另3名乘客身分及詳細事故原因尚待調查釐清，苗栗分局呼籲，依據道路交通管理處罰條例第62條第1項，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元至3000元罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，民眾發生事故時，須依規定在場處置，避免觸法。
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