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屏東枋寮漁港戲水失蹤高職生尋獲 惜已無生命徵象
昨天7名國高中生到枋寮漁港附近海域戲水，疑大浪來襲導致溺水，其中1人自行游上岸，海巡船艇救起5人，19歲黃姓高職生則失蹤。今日上午7時許發現疑似溺水者，打撈上岸後已無生命徵象，經家屬確定為黃生，後續由警察、海巡及家屬處理。
繼昨日搜尋未果後，屏東縣消防局清晨5時27分出動22人、2艇、4無人機前往失蹤海域搜救，屏東縣威鯨救難協會人員也前往協尋。7時20分回報發現疑似溺水者，26分將溺者救起，並經家屬確認為失蹤的黃生。
昨日7名來自屏東縣枋寮鄉、春日鄉的國中生及高職生，相約至枋寮漁港海域戲水，突然一陣大浪7人被捲入海中，後來1人自行上岸，5人由海巡船艇接回岸邊，19歲黃姓高職生失蹤至今天尋獲，可惜已無生命徵象 。
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