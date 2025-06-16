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7人戲水1失蹤！屏東枋寮漁港溺水19歲高職生尋獲 已無生命徵象

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屏東枋寮漁港戲水失蹤高職生尋獲 惜已無生命徵象

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

昨天7名國高中生到枋寮漁港附近海域戲水，疑大浪來襲導致溺水，其中1人自行游上岸，海巡船艇救起5人，19歲黃姓高職生則失蹤。今日上午7時許發現疑似溺水者，打撈上岸後已無生命徵象，經家屬確定為黃生，後續由警察、海巡及家屬處理。

繼昨日搜尋未果後，屏東縣消防局清晨5時27分出動22人、2艇、4無人機前往失蹤海域搜救，屏東縣威鯨救難協會人員也前往協尋。7時20分回報發現疑似溺水者，26分將溺者救起，並經家屬確認為失蹤的黃生。

昨日7名來自屏東縣枋寮鄉、春日鄉的國中生及高職生，相約至枋寮漁港海域戲水，突然一陣大浪7人被捲入海中，後來1人自行上岸，5人由海巡船艇接回岸邊，19歲黃姓高職生失蹤至今天尋獲，可惜已無生命徵象 。

昨日7名國高中生在枋寮漁港附近海域溺水，其中1人自行游上岸，海巡船艇救起5人，19歲黃姓高職生失蹤，今日上午7時許發現並打撈上岸後已無生命徵象。圖／取自屏東縣威鯨救難協會臉書
昨日7名國高中生在枋寮漁港附近海域溺水，其中1人自行游上岸，海巡船艇救起5人，19歲黃姓高職生失蹤，今日上午7時許發現並打撈上岸後已無生命徵象。圖／取自屏東縣威鯨救難協會臉書
昨日7名國高中生在枋寮漁港附近海域溺水，其中1人自行游上岸，海巡船艇救起5人，19歲黃姓高職生失蹤，今日清晨救難人員繼續搜尋。圖／屏東縣消防局提供
昨日7名國高中生在枋寮漁港附近海域溺水，其中1人自行游上岸，海巡船艇救起5人，19歲黃姓高職生失蹤，今日清晨救難人員繼續搜尋。圖／屏東縣消防局提供

溺水 海巡 屏東縣 失蹤

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