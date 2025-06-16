屏東枋寮漁港戲水失蹤高職生尋獲 惜已無生命徵象

昨天7名國高中生到枋寮漁港附近海域戲水，疑大浪來襲導致溺水，其中1人自行游上岸，海巡船艇救起5人，19歲黃姓高職生則失蹤。今日上午7時許發現疑似溺水者，打撈上岸後已無生命徵象，經家屬確定為黃生，後續由警察、海巡及家屬處理。

繼昨日搜尋未果後，屏東縣消防局清晨5時27分出動22人、2艇、4無人機前往失蹤海域搜救，屏東縣威鯨救難協會人員也前往協尋。7時20分回報發現疑似溺水者，26分將溺者救起，並經家屬確認為失蹤的黃生。