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7生屏東戲水消暑 大浪來襲1失聯

聯合報／ 記者劉星君萬于甄／連線報導

昨高溫炎熱，南部傳出兩起溺水事件，7名屏東的高國中男學生昨相約到枋寮漁港附近海域戲水，疑大浪來襲導致溺水，其中1人自行游上岸，海巡船艇救起5人，但19歲黃姓高職生仍失聯；另，20多歲男子昨於台南玉井區段後堀溪溺水，也還未尋獲。

據了解，7名學生分別住枋寮或春日鄉，5人是國中應屆畢業生、2人是高職生，來自5所高中、國中，彼此之間不全然認識，由共同友人相約戲水消暑；據轉述，自行游上岸的應屆國中畢業生說「突然一陣大浪就被捲下去了」；另5人被海巡艦艇發現獲救、其中高職一年級生，送醫後留院觀察，其餘無大礙已返家。

屏東縣消防局、海巡署第八巡防區指揮部昨下午3點多接獲報案指枋寮漁港燈塔下方海域7人遭海浪帶離岸際，消防、海巡人員投入救援，正在附近操演的海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊兩名隊員也協助，海巡下午5時許再派遣空偵機加入，都無所獲，今上午6時再繼續搜索。

海巡指出，近日屏東地區天氣不佳，海象變化多端，且受颱風外圍環流影響，西南湧強勁，枋寮漁港海域有暗流會把人帶出去，提醒看到浪很大，就不適合玩水。

此外，20多歲男子昨與友人到台南玉井區三埔里的段後堀溪戲水、釣魚，他下午1時50分許跳入溪中後有浮出水面，卻隨即下沉消失於水面，友人報案求助，南市消防局派遣特搜、玉井等分隊前往，出動橡皮艇、潛水人員下水搜索，並用無人機監視，家屬也在岸邊焦急喊「快回來」，但直到晚間仍無所獲，今將繼續搜索。

溺水 屏東

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