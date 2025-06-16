高雄四維停車場線槽像標線 絆飛人慘摔

高雄四維立體停車場充電樁因地面電線鐵盒外觀塗上白漆，乍看外觀就像地面標線，近日有民眾不慎路過時遭絆倒，手腳多處擦挫傷。記者宋原彰／攝影 高雄四維立體停車場建置油電動車共用充電樁，地面出現白色鐵盒包覆線路，乍看像地面標線，有市民行經遭絆倒擦傷，怒批老人、婦幼若受傷不堪設想，要求更換油漆顏色或增加警示牌面。高市交通局說，已要求廠商加強現場警示設施。

今年2月起，四維立體停車場7、8樓建置油電動車共用充電樁，目前仍施工中。地面上原本已經有標示車格的白色實線，近日又新增多處長方體白色線盒，凸出地面約15公分，宛如障礙物，有人不小心踢到線盒摔倒，導致手肘多處擦挫傷，手掌更因撐住身體出現大塊瘀青，傷勢不輕。

受傷市民說，她當下遭絆倒且呈現「大字型撲飛」，老人、小孩、孕婦恐跌倒，線盒顏色應改黃色或黑色。

市議員陳慧文指出，停車場中央設立凸起的障礙物，顯見最初規畫充電樁電線時，就沒有落實無障礙與通用設計理念，「停車場不只是車子在走，更多的是『人』在走」，不只有推嬰兒車的家長，也有視力不佳的弱勢族群，尤其四維停車場平時使用率高，更應以人本做最高原則，而不是只求功能、便宜行事。

市議員許采蓁表示，充電樁固然重要，但公共安全更不能忽視，設施設計應從使用者角度出發，著重考量視線死角、行人動線與易絆風險，應立即更換線盒外觀顏色為高對比警示色，並增設立體警示牌與地貼提醒，後續也應檢討所有市管停車場內部動線規畫與施作標準，建立友善且安全的公共使用環境。

交通局主秘王志綱表示，已要求廠商加強現場警示設施，確保通行安全，市民受傷請廠商主動聯繫了解，並致上慰問，會要求廠商改善標示不清問題，加上醒目顏色，避免類似事件再發生。

停車場業者說明，充電樁工程委外施工，後續會用顏色區分線槽，並協助受傷顧客申請意外險理賠。