枋寮漁港7學生溺水 海軍陸戰隊2特勤中士跳海救起5人

屏東縣枋寮漁港海域15日下午3時多發生7名國高中生溺水，剛好海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊特勤中隊兩名中士在漁港沿岸執行任務，當時任務告一段落，將突擊快艇停在碼頭邊，現場有人高喊「救命」，兩名中士帶著救生圈跳海游300公尺到5人身旁，協助先套上救生圈，一旁等待救援。

兩名特勤中士分別是27歲陳男、松姓男子，兩人都是原住民，陳男是春日鄉排灣族，松男是布農族，平日就接受高強度訓練。今下午是海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊特勤中隊在岸際執行任務，任務結束後，剛好將突擊快艇停在碼頭旁，之後聽到民眾高喊「救命！救命！」。

兩人見狀，隨即在身上分別套上2個、3個救生圈，跳入海中游約300公尺，來到5名溺者旁邊，協助將5人套上救生圈，一旁等待海巡到場，現場也有一旁在玩SUP民眾見狀後加入幫忙，其中兩人被救起時，臉色發青、昏迷，海巡趕到後，拉上船艇CPR，急救後恢復意識。

7名國高中生疑被大浪捲走落海，5人由軍人跳海先套上救生圈，再由海巡拉上船艇，另一名國中生自行游上岸，還有一名19歲黃姓高職生，從事冷氣裝修師，仍失聯，搜救行動今晚近9時結束，無所獲，16日清晨6時持續搜救，把握黃金72小時。