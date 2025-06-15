影／台南前副市長之子吸金上億失聯 老父診所遭貼「還錢」海報

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環吸引生意人投資，吸金疑上億元，遭檢方境管。顏大鈞如今去向不明，檢察官已核發拘票，警方正追查下落；近日顏純左的診所屢遭被害人貼上「還錢」海報，但顏純左並未向警方報案。

據了解，自從顏大鈞本月10日晚間企圖高雄小港機場要出境被移民署攔下，案件曝光後，警方又接獲一名遭到積欠2000萬元的被害人報案；近日顏純左位於台南市下營區的診所以及顏家附近屢遭被害人貼上「還錢」海報，警方已有掌握，但顏家對此並未報案提告。

「還錢」海報上寫著：「你是忘記了，還是害怕想起來」、「你在吃大餐，我在吃泡麵，我們要被鬼抓走了，可以還錢嗎」、「借錢是情分，還錢是本分」、「爽都你在爽，苦都我在苦」、「你的錢不是你的錢，是我的錢」，中間則是顏純左與顏大鈞兩人的合照。

賴清德總統2010年當選台南縣市合併首任台南市長後，任命顏純左為副市長，顏在2017年1月請辭，淡出政壇；今年28歲的顏純左么子顏大鈞在外走動時，卻以「政二代」背景，頻頻宣稱與總統以及台南市長黃偉哲關係良好，許多台南市議員、市府官員也與他往來。

顏大鈞經營禮車租賃公司，辦公室裝設奢華，作為他的私人招待所，有許多LV收藏品、高價洋酒，生活豪奢，個人裝扮也是全身名牌，貌似貴公子；顏還以公司名義做公益，捐款給宮廟，曾獲台南市府聘為無給職市政顧問，如今市府已解聘。

許多生意人因顏大鈞的背景加上親眼見他與執政黨政治人物來往，，樂於與他結交，被顏邀請到私人招待所聚會；顏被控用父親與執政黨長輩招牌，聲稱有土地開發、政府標案、太陽能光電等投資管道，還以「我爸也有投入」掛保證，吸引投資。

被害人指控，今年四月間顏大鈞突不知去向，公司及妻子經營的麵包店都人去樓空。顏的ＩＧ原有許多豪車、現金、名酒、美女影片，帳號也關閉。其中張姓男子報案指損失860萬元，陳姓男子則說被遊說投資當鋪生意，顏卻以投資不當失利為由，未如期歸還本金，損失670萬元。

顏大鈞後來失去聯繫，許多投資人都找不到他，據了解，警方目前共接獲3人報案，損失金額共3530萬元，檢警依詐欺、銀行法偵辦中；但被害人已組成自救會，至少七人認為被顏詐騙，損失逾一點五億元，近日將陸續提告。

被害人指控，顏會拿新投資人的錢給舊投資人，讓大家以為有獲利；顏拿著大家血汗錢擺闊、過炫富生活，有些人資產被掏空已快活不下去，曾經詢問顏純左，顏純左僅表示依司法途徑處理。

顏純左本月11日照常看診但不願面對媒體，僅用簡訊回應「我很難過，也很疲倦」，並向兒子顏大鈞喊話「面對司法、面對債權人」。

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