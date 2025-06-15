影／高雄女騎士未戴安全帽遭攔查...怒踹警還咬一口 下場慘了

陳姓女子今天下午4時許騎機車未戴安全帽，行經高市左營大路被巡邏的孫姓員警攔查取締；陳女情緒失控罵三字經、出腳踹孫員，被壓制在地時，還咬傷孫的左大腿，後被趕抵警網制伏在地，上銬逮捕，除吞500元罰款外，還被依妨害公務罪送辦。

左營分局左營派出所孫姓警員今天下午4時許，在左營區左營大路與實踐路口發現43歲陳姓女子騎機車未戴安全帽，遂尾隨於左營大路361巷口予以攔查，依法製單舉發。

沒料，舉發過程中，陳女情緒激動，除拒絕簽署舉發單並大聲咆哮，還刻意站在孫員前方阻擋去路，甚至出腳踹孫員，孫將她壓制在地，陳掙扎，連警用機車也被推倒在地。

陳女徒手攻擊孫員，並咬傷孫的左大腿，孫呼叫線上警網支援，支援警力抵達現場，合力將陳女制伏在地上手銬逮捕。