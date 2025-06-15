火煙竄出...台中后里晚上民宅大火 消防隊員救出屋內3人

台中市后里區今晚發生民宅火警，消防隊員救出屋內3人，都意識清楚送醫治療，起火原因由消防局火調單位調查中。

台中市消防局今晚7時11分獲報，后里區大山路有住宅火警，派遣第五大隊、轄區后里分隊等共計6個單位，出動各式消防車16輛、消防人員35名，現場由組長陳信宏擔任指揮官。

起火建築物是3層樓RC結構、4樓鐵皮加蓋建物，1樓有火煙竄出，消防隊員趕到現場救災，火勢於晚上7時23分控制隨即撲滅，從該屋救出3人，分別是40歲男子、12歲女童、10歲男童，皆意識清楚、預防性送往台中慈濟醫院治療，晚上民宅火警讓附近居民害怕，看到多輛消防車都擔心起火屋內人員安全。