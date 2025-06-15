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影／「突然一陣大浪」枋寮海域7名國高中生戲水...6獲救、1失聯
屏東縣7名高國中生今相約到枋寮漁港附近海域戲水，未料一陣大浪來襲，7人落海溺水，其中1人自行游上岸，5人被海巡船艇發現後救起，其中一名高職一年級送醫後留院觀察中，還有一名19歲黃姓高職生失聯，消防、海巡與空偵機持續搜尋。
據瞭解，7人中，有5人是國中應屆畢業生、2人是高職生。一名應屆國中畢業生自行游上岸獲救，據轉述，「突然一陣大浪就被捲下去了」，他游上岸邊消波塊後獲救。另5人被海巡艦艇發現獲救、其中高職一年級生，送醫後留院觀察，5名國中應屆畢業生無大礙已返家休養。
失聯是19歲從事冷氣維修工作的高職學生，消防局、海巡人員，空偵機持續岸際、海上搜尋。據了解，7人分別來自5所高國中，有的是國小同學，朋友間彼此相約到岸邊戲水消暑，有的認識、有的不認識，7人中5人來自枋寮鄉、2人是春日鄉。
屏東縣消防局、海巡署第八巡防區指揮部今下午3點多，接獲民眾與消防單位通報，枋寮漁港燈塔下方海域7名國高中生疑戲水遭海浪帶離岸際，巡防區指揮部接獲通報，派遣艦隊分署第14海巡隊及南部分署第六岸巡隊枋寮安檢所及第三機動巡邏站前往海域及岸際進行救援。
海巡艇救起5名學生，下午15時55分另1名學生自行爬上消波塊，由海巡人員協助接駁上岸。現仍有1名學生失聯，海巡署持續周遭海域及岸際搜索，今下午17時10分派遣空偵機自小港機場起飛增援，搜救行動由第八巡防區指揮調度。
海巡指出，近日屏東地區天氣不佳，海象變化多端，因為受颱風外圍環流影響，西南湧強勁（6至7陣風9級、浪高2-3公尺、中至大浪）因湧浪以及水流，會把人往水裡帶，枋寮漁港海域有暗流會把人帶出去，提醒看到浪很大，就不適合玩水。
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