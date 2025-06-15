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高雄萬大橋驚見機車不見人...溪流湍急 警消搜尋67歲車主中
連接高屏的萬大橋昨上午9時許有民眾發現橋上留有一輛機車，擔心有人掉落橋下報警，警消獲報展開搜尋，警方以車號追人，查出車主是67歲邱姓男子，打電話沒人接失聯；由於近日高雄大雨，溪流湍急、能見度低，警消搜尋一天一夜迄今仍未找到人。
林園警分局昨上午9時許接獲民眾通報，指在大寮區萬大橋機車道發現有一輛棄置路旁的機車，大寮分駐所員警獲報立即到場察看。
警方透過車牌號碼查出車主是67歲的邱姓男子，據了解，邱男近日離婚，友人透露他離婚後情緒不佳，打手機也沒人接，擔心他遭遇不測。
由於近日連續大雨，萬大橋下溪流湍急、能見度低，警消沿河岸漢河中搜尋一天一夜，均未發現落水者行蹤或其他物品，消防救難人員目前仍持續搜尋邱男下落。
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